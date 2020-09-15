تجربة الوقود المستدام من «بوينج» و«الاتحاد» تحلّق إلى مستويات جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حلّقت طائرة 8 10-787 دريملاينر، كجزء من الشراكة بين «بوينج» و«الاتحاد للطيران»، ضمن برنامج ecoDemonstrator من سياتل إلى شمال تشارلستون، في جنوب كارولينا، باستخدام 50 ألف جالون وقود طائرات مستدام مزيج نسبته 50/50 بهدف تحسين الملاحة الجوية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وقد حلّقت طائرة 8 10-787، وهي الطراز الأحدث لدى شركة الاتحاد للطيران، والتي كانت تجري الرحلة الاختبارية النهائية في إطار برنامج «بوينج» ecoDemonstrator، مستخدمة أول مزيج منتج تجاريًا بنسبة 50/50 من وقود الطائرات المستدام والمنتظم، وذلك بهدف تقليل الانبعاثات الضارة بشكل أكبر. كما استعرضت الرحلة العابرة للقارات طريقة جديدة للتواصل في وقت واحد وتحسين التوجيه بين كل من الطيارين ومراقبي الحركة الجوية ومراكز العمليات التابعة للخطوط الجوية.

يتم إنتاج وقود الطيران المستدام (SAF) ومزجه بواسطة شركة World Energy، وهي واحدة من أكبر موردي الوقود الحيوي المتطوّرين وأقدمهم خدمة في أمريكا الشمالية. وتقوم الشركة بتزويد بوينج بهذا الوقود بواسطة EPIC Fuels، المزود العالمي لوقود الطائرات والإمدادات والخدمات لمشغلي القواعد الثابتة (FBOs)، إلى جانب شركات الطيران التجارية والمطارات ومشغلي التزود بالوقود الأرضي.

قال محمد البلوكي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات التشغيلية في مجموعة الاتحاد للطيران: «تستخدم شركة الاتحاد للطيران بالتعاون مع بوينج وشركائنا في وقود الطيران المستدام، شركة World Energy وEPIC، 50,000 جالون يتضمّن مزيج 50/50 من وقود الطيران المستدام، علمًا انه أول مزيج يتم إنتاجه تجاريًا، وكذلك الحد أقصى من المزيج مسموح به للرحلات التجارية. وتعد هذه الخطوة غاية في الأهمية في قطاع الطيران، الذي سبق أن شهد العديد من الجهود من قبل المنتجين الذين حاولوا إثبات جدوى إنتاج هذه الكميات من خلال مزيج 50/50. كما ساعدنا في إثبات أن ذلك أصبح ممكنًا في الوقت الحالي، ويمكن أن يكون نقطة تحوّل للقطاع ككل.

وأضاف: يعدّ هذا المثال خير دليل على مدى تعاون القطاع بهدف التوصّل إلى الطيران والابتكار المستدامين. اما مشاركتنا في برنامج ecoDemonstrator، فهي فرصة مميّزة لتحريك عجلة صناعة الطيران من أجل مستقبل مستدام.

ويستخدم برنامج بوينج ecoDemonstrator تقنيات واعدة من المختبر ويختبرها في الجوّ، بهدف تعزيز السلامة والاستدامة وتجربة المسافرين. وتستخدم جميع برامج اختبار رحلات الطيران الموجودة ضمن برنامج ecoDemonstrator الوقود المستدام، من أجل تقليل البصمة البيئية للبرنامج من جهة، وإثبات جدواها للطائرات التجارية التي تحلّق في الوقت الحالي وتلك التي سوف تحلّق في المستقبل.

وقالت شيلا ريميس، نائبة رئيس الإستراتيجية في شركة بوينج للطائرات التجارية: لقد ساعد معيار الوقود منخفض الكربون في كاليفورنيا في تمكين شركة World Energy من إنتاج كميات كافية من وقود الطيران المستدام على مستوى الطائرات التجارية، وبأسعار تنافسية. وأشارت إلى ان «هذا يوضح كيف يمكن للحوافز الحكومية أن تسرّع زيادة الإنتاج والاستخدام في قطاع فريد من نوعه ضمن فئات وسائل النقل، لا سيما أنه يعتمد على الوقود السائل». كما أثنت على «التزام الاتحاد للطيران بإثبات جدوى الوقود المستدام من خلال استخدام النسبة المئوية الأعلى المعتمدة للمزيج ضمن طائرات التجارية، وفقًا لبرنامج ecoDemonstrator.

من جانبه، قال بريان شيرباكو، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة World Energy: نود أن نهنئ شركة بوينج وشركة الاتحاد للطيران بريادتهما في القطاع لناحية المساهمة في تطوّر وقود الطيران المستدام من النواحي التقنية وتلك المتعلقة بالاستدامة. وأضاف: «يظهر المزيج 50/50 الحد الأقصى الذي يمكن تحقيقه من أجل الحدّ من غازات الاحتباس الحراري، علمًا انه المعدّل الوحيد المتاح تجاريًا لوقود الطائرات في الوقت الحالي».

كما ان الشراكة بين بوينج والاتحاد للطيران تمثّل التعاون طويل الأمد الذي يهدف إلى جعل الطيران أكثر استدامة.

وكانت الشركتان من بين الشركاء المؤسسين الذين أنشأوا «اتحاد أبحاث الطاقة الحيوية المستدامة» في عام 2010. وينتج المشروع التجريبي وقودًا مستدامًا من النباتات التي تنمو في الصحراء، ويتم رشها بمياه البحر الساحلية. وقد استخدمت الاتحاد للطيران الدفعة الأولية من الوقود من المشروع التجريبي في يناير 2019 على متن رحلة ركاب أقلعت من أبو ظبي لتصل إلى أمستردام.