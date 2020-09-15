«دناتا»: 91% من سكان الإمارات يفضلون السياحة الداخلية هذا العام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشف استطلاع أجرته دناتا شمل آلاف الأشخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الغالبية الساحقة من المسافرين يرغبون في استكشاف المزيد داخل الدولة في العامين الجاري والمقبل.

وردّ 91% من المستطلعة آراؤهم بالإيجاب على التفكير في مرات أكثر للسفر في مختلف مناطق دولة الإمارات في 2020/2021. كما سجلت رأس الخيمة شعبية عالية، حيث قال 55% من المشاركين إنهم يرغبون في استكشاف المزيد من الإمارة في العام المقبل، وتلتها الفجيرة ثم دبي. وتستأثر الإمارات الثلاث حالياً بالنسبة الأكبر من محبي السياحة الداخلية.

وأعلنت دناتا عن نتائج هذا الاستطلاع في الوقت الذي تشهد دولة الإمارات إقبالاً قوياً على السياحة الداخلية، كما يتوقع الخبراء مزيداً من السفر عبر الدولة طوال عام 2020 وما بعده.

المناظر الطبيعية

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وقالت رئيس قسم البيع بالتجزئة والمنتجات في «دناتا للسفريات» إيميلي جنكينز: الإمارات هي وجهة السفر الأولى المفضلة لسكانها دائماً، وخصوصاً في الوقت الحاضر. حيث تضم مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية الرائعة في الصحراء والجبال والبحر، عدا عن الجزر ومعالم الجذب في المدن. كما يتوفر في جميع أنحاء الدولة بعض من أفضل الفنادق والمنتجعات التي تلبي خيارات ومتطلبات الجميع.

وأضافت: مع بدء تحسن الأجواء وانخفاض درجات الحرارة، واستمرار الجهود العالمية للتغلب على تأثيرات الجائحة وعدم فتح العديد من الدول أبوابها أمام المسافرين، فقد تحولت أنظار المسافرين إلى الداخل، حيث الفنادق والمعالم الشهيرة، مع المحافظة على أعلى معايير الصحة والسلامة. ويوفر خبراؤنا، المتواجدون حالياً في جميع مراكزنا، بما في ذلك منافذ التجزئة في مختلف مناطق الدولة لتقديم النصائح لعملائنا. وعلى الرغم من أننا بدأنا نشهد تسارعاً في الحجوزات إلى وجهات العطلات الشهيرة، مثل جزر المالديف وسيشل، إلا أن الطلب على البقاء في ربوع دولة الإمارات لا يزال قوياً.

العطلات الشاطئية

وكشفت نتائج الاستطلاع أيضاً عن أنواع العطلات الأكثر شيوعاً التي يختارها المسافرون في الدولة وتأتي «العطلات الشاطئية» في الصدارة، حيث قال 50% من المشاركين إنهم يفضلون هذا النوع من العطلات. ويلي ذلك العطلات والمغامرات خارج المدن وفي الجزر.

وقالت جنكينز: ليس من المستغرب أن تتصدر رأس الخيمة تفضيلات المستطلَعين، فهي توفر أكثر من 64 كيلومتراً من الشواطئ الجميلة والعديد من التجارب الثقافية، بالإضافة إلى أنشطة المغامرات في جبل جيس، أعلى قمة في الدولة.

واستطردت بقولها: مع مواصلة السلطات في الدولة بذل أقصى جهودها للحفاظ على رفاهية مواطنيها، أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة مؤخراً أن رأس الخيمة أصبحت أول مدينة في العالم تنال ختم معهد فيريتاس لضمان الحماية وختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC، ما يؤكد على التزام الإمارة بمعايير السلامة المشددة وبروتوكولات التدريب والنظافة.