تطوير جيل ثالث من بطاقات الدرهم الإلكتروني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن شراكته مع وزارة المالية في دولة الإمارات، لتوفير مجموعة بطاقات الدرهم الإلكتروني الجديدة. وتوفر بطاقات الدرهم الإلكتروني طريقة ذكية للدفع تحظى باعتماد أكثر من 5 آلاف خدمة حكومية عبر الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية. وتضم العديد من المزايا، بما فيها انخفاض التكاليف وإمكانية دفع رسوم الخدمات عبر قنوات الدفع المختلفة، بما فيها تطبيقات الدرهم الإلكتروني الخاصة بالهواتف الذكية والمحافظ الإلكترونية وغيرها من القسائم ومنصّات الخدمة الذاتية.

الدفع غير النقدي

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وقال سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية بدولة الإمارات: «يُعد تدشين النسخة الجديدة من بطاقة الدرهم الإلكتروني إنجازاً كبيراً ومحطة بارزة في مسيرة تطوير صناعة الدفع غير النقدي في دولة الإمارات، وذلك لتلبية متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية من عمليات دفع رسوم الخدمات الحكومية. وتشهد منظومة الدرهم الإلكتروني ارتفاعاً متنامياً في أعداد العملاء المسجلين في المنظومة، وذلك نتيجة لجهود الوزارة في تطوير البنية التحتية الرقمية المتقدمة والآمنة لإدارة التعاملات اليومية، فضلاً عن توفير شبكة واسعة من الفروع والقنوات الرقمية، لتمكين العملاء من إعادة تعبئة رصيد حساباتهم بكل سهولة. وعقدت الوزارة مجموعة مهمة من الشراكات الاستراتيجية مع المصارف والمؤسسات المالية، والتي أثمرت عن تطوير بطاقة مبتكرة، تتيح للوزارات والهيئات والجهات الحكومية ذات الصّلة من تحصيل رسومها بطريقة تتسم بالموثوقية والكفاءة العالية».

بطاقات الجيل الثالث

ومن جانبه، قال هيثم المعايرجي، الرئيس العالمي لقطاع التعاملات المصرفية في مصرف أبوظبي الإسلامي: «نحن فخورون بتعاوننا مع وزارة المالية في تطوير بطاقات الدرهم الإلكتروني الجديدة، والتي سيستفيد منها مستخدمو بطاقات الجيل الثالث بفضل مرونتها وكفاءتها العالية وما تقدمه من موثوقية عالية في التنفيذ الآمن للمعاملات. ويلتزم مصرف أبوظبي الإسلامي برفد مسيرة تطوّر الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، بما سينعكس إيجابياً على مستوى إنتاجية الدولة وإمكاناتها التنافسية. وسوف يسهم تدشين بطاقات الدرهم الإلكتروني الجديدة في تسريع وتيرة تنفيذ أهداف الدولة المنشودة بهذا الصدد، كما إننا نتطلع إلى إصدار هذه البطاقة، لتلبية احتياجات المستخدمين من الأفراد والشركات».

وتوفر البطاقات غير التلامسية، المزوّدة بتقنية «الشريحة ورقم التعريف الشخصي»، طريقة دفع سهلة وآمنة ويمكن تعبئة رصيدها بسهولة في أي من الفروع ضمن شبكة أبوظبي الإسلامي البالغة 70 فرعاً في جميع أنحاء الإمارات. ويمكن للعملاء كذلك ربط هذه البطاقات بتطبيق الدرهم الإلكتروني الفوري لإتمام معاملات الدفع الفورية ومراجعة سجّل معاملاتهم وإدارة ملفاتهم الشخصية.