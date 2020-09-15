«داك دونتس» الأمريكية تفتتح في دبي أول فروعها الدولية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «داك دونتس»، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، وصاحبة الامتياز الخاص بمحلات تقديم الكعك المُحلى (دونتس) المعد حسب الطلب، عن افتتاح أول فرع دولي لها في دبي ضمن منطقة «مرسى دبي»، ويعد هذا الافتتاح نقطة فارقة في نمو العلامة التجارية؛ إذ يمثل توسعاً دولياً للشركة في أحد أسرع الأسواق نمواً، وأكثرها ديناميكية في العالم.

وقال محمد البقمي صاحب الامتياز للعلامة التجارية: «عملت على هذا المشروع أنا وفريقي منذ أكثر من عام، وعلى الرغم من كل التحديات التي واجهناها؛ نتيجة تفشي فيروس كورونا، فأنا متحمس للغاية؛ لتقديم تجربة الاستمتاع بالكعك المُحلى المصنوع حسب الطلب من داك دونتس في دولة الإمارات؛ إذ إن الجمع بين فكرة الكعك المُحلى الطازج واللذيذ والتجربة الفريدة لإعداده حسب الطلب ومشاهدة الكعك المُحلى الخاص بك، وهو يصنع من نقطة الصفر حتى النهاية، هو مزيج مثالي من الطعام والمرح لجميع الأعمار، ويسعدني جداً أن أدشن العلامة التجارية من على بعد 7000 ميل من مقرها الأصلي لنقدم واحدة من نكهات جزر أوتر بانكس الواقعة في ولاية كارولينا الشمالية، بدولة الإمارات».

ويعد فرع «داك دونتس» في دبي أول متجر لمؤسسة «غولد بيك كوفي شوب ذات المسؤولية المحدودة»؛ وهي مؤسسة محلية تركز على تقديم خدمة متفوقة؛ من خلال إعداد أنواع مختلفة من القهوة والأطعمة المصنوعة يدوياً. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، وقع البقمي اتفاقية امتياز رئيسية؛ لافتتاح 25 وحدة، وبدء منح حقوق الامتياز الفرعية في جميع أنحاء دولة الإمارات على مدى السنوات العشر القادمة. ويشار إلى أن البقمي خريج كلية بيلك للأعمال التابعة للجنة الأمم المتحدة للتعويضات، ولديه خبرة في كل من القطاعين العام والحكومي مع التركيز على الاستشارات المالية والتحليل.