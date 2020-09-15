مذكرة تفاهم تتيح لشركات «عجمان الحرة» التوريد لـ «نون»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

وقّعت «منطقة عجمان الحرة» مذكرة تفاهم مع منصة «نون للتسوق الإلكتروني». وتكتسب الخطوة أهمية استراتيجية؛ كونها تضع إطاراً متكاملاً؛ لتعزيز أطر التعاون والتنسيق ومشاركة الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز مستويات الأداء، وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة؛ لدعم زَخَم قطاع التجارة الإلكترونية، الذي يُعد أحد القطاعات الأكثر نشاطاً والأسرع نمواً على الصعيدين المحلي والعالمي.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيحظى المستثمرون الحاليون في «منطقة عجمان الحرة» من أصحاب الرخص الإلكترونية وغيرها بميزة الانضمام إلى قائمة موردي «نون للتسوق الإلكتروني». وستتاح الفرصة للبائعين الذين لا يحملون رخصة تجارية إلى منطقة عجمان الحرة، للحصول على رخصة تجارية تسمح لهم بالبيع على منصة نون. كما وتتيح الخطوة فرصة مثالية؛ لتعزيز التعاون والتنسيق لتسريع التحول الرقمي، ودعم نمو سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، والذي يُعد الأكثر تطوراً على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل اختراق يبلغ 4.2%.

ونوَّه المهندس علي بن تويه السويدي، مدير عام «منطقة عجمان الحرة» بأهمية مذكرة التفاهم مع منصة «نون للتجارة الإلكترونية»، مشدداً على الالتزام المستمر في تعزيز التعاون، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع نخبة الجهات الرائدة ضمن كافة القطاعات الحيوية، بما فيها قطاع التجارة الإلكترونية الذي يشهد نمواً مطرداً في دولة الإمارات.

من جانبه، قال يوسف المحرزي: «تفخر منصة نون بصفتها منصة التسوق الإلكترونية المحلية الرائدة في المنطقة بدعم الشركات؛ حيث توفر لهم إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات العملاء الضخمة إلى جانب الخدمات الموثوقة الأخرى. من خلال شراكتنا مع «منطقة عجمان الحرة» سنكون قادرين على تزويد عدد كبير من الشركات الجديدة بالخدمات التي تحتاج إليها؛ لتوسعة تجارتهت عبر الإنترنت، وزيادة الوصول إلى جماهير جديدة ومضاعفة المبيعات وتمكينهم من المنافسة بشكل أكبر في السوق الإلكتروني. نتطلع إلى الترحيب بالشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم نموّها في جميع أنحاء المنطقة».