قادة المنطقة يحددون خريطة طريق للرأسمالية الاجتماعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف: ”الخليج 365”

أعلن عدد من القادة الإقليميين دعمهم لرؤية مشتركة للرأسمالية الاجتماعية، وقاموا بتوقيع وثيقة تحدد أسس ومبادئ الرأسمالية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تدعو خريطة الطريق هذه إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص وتتضمن نقاط العمل التالية:

1. صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد

2. تحفيز التكامل الاقتصادي

3. إعادة تشكيل النظم التعليمية

4. تسخير الثورة الصناعية الرابعة

5. تعزيز الاستدامة البيئية

6. التخفيف من المخاطر الصحية العالمية

7. الالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة

ينتمي الموقعون إلى مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي أنشأها المنتدى في إبريل 2020 للاستجابة لجائحة كوفيد-19. والتي تتطلب اجتماع كبار أعضاء الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني من خلال اجتماعات افتراضية، وذلك بشكل شهري وبهدف تطوير مبادرات ومشاريع ذات منحى عملي من شأنها تعزيز مرونة المنطقة في الفترة ما بعد جائحة كوفيد-19. وانطلاقاً من قناعتهم بأنه لا بد أن يكون للشركات والحكومات دور مجتمعي أكبر، يؤمن الموقعون بأن الرؤية المشتركة والأسس المتفق عليها في مبادئ الرأسمالية الاجتماعية ستكون بمثابة إطار توجيهي لقيادة التعاون.

ستوفر مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا منصة للمشاريع والمبادرات التي تنتج عن هذه المبادئ، بهدف توسيع نطاقها واستنساخها في جميع أنحاء المنطقة.

تم الإعلان عن هذه المبادئ قبيل قمة تأثير التنمية المستدامة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تهدف إلى توسيع نطاق الحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في عصرنا.

محمد الجدعان

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وقال محمد عبد الله الجدعان وزير المالية والاقتصاد والتخطيط بالسعودية: تعكس مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي مشاركة المنطقة، ليس فقط في الاستجابة للتحديات العالمية ولكن في المساهمة بشكل استباقي في تشكيل الرؤية الصحيحة للمستقبل. وأضاف: تتوافق رؤية مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي مع أجندة مجموعة العشرين للمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تعزيز نمو اقتصادي شامل أعلى، وتسخير التطورات التكنولوجية، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتعزيز الحوكمة والشراكات نحو الأفضل، وتعزيز التعاون الدولي.

عبدالله بن طوق

ووافق عبد الله بن طوق، وزير الاقتصاد الجدعان في وجهة نظره، حيث قال: إن مجموعة العمل الإقليمية هي إحدى أهم المنصات المتعددة الأطراف والعاملة إقليمياً التي تسمح للسياسيين وصُنّاع القرار في القطاع الخاص بالاجتماع لتبادل وجهات النظر، ما يسمح لهم بدفع بعض الأولويات الإقليمية الرئيسية إلى حيّز التنفيذ. ويرى بن طوق أن: مبادئ الرأسمالية الاجتماعية تمثل اللبنة الأساسية لنا جميعاً للعمل معاً في مواجهة التحديات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 وإحراز تقدم في الازدهار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أما الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية، فقالت: إن تبني رؤية ولغة مشتركة للتعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال اعتماد مبادئ الرأسمالية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو فرصة لإعادة تشكيل مجتمعاتنا واقتصاداتنا، مما يسمح لنا بالخروج من أزمة هذه الجائحة بشكل أقوى وأكثر توحيداً وأكثر مرونة من ذي قبل.

وعلّق آلان بيجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم، بالإمارات: تشكل مبادئ الرأسمالية الاجتماعية أساساً لبداية جديدة تتطلب نهجاً جديداً للتعاون بين القطاعين العام والخاص لإطلاق الإمكانات الهائلة للمنطقة.

ومن جانبه قال مازن دروزة، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة أدوية الحكمة، المملكة الأردنية الهاشمية: تولي فلسفة الرأسمالية الاجتماعية الأولوية لمصلحة الأطراف المعنية، وهي الطريقة الصحيحة لتحقيق حياة أفضل من ناحية المستوى والنوعية لجميع سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال مجيد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال في الإمارات: هناك حاجة ماسة لتعزيز الاستثمار وتوظيف الشباب لضمان مستقبل أكثر إشراقاً للمنطقة. تشكل مبادئ الرأسمالية الاجتماعية عملاً مفصلياً لتعلم وتنفيذ الدروس الأساسية المستفادة من فترة الجائحة، وذلك لنتمكن من إعادة بناء الاقتصادات والمجتمعات بشكل أكثر مرونة وإنصافاً واستدامةً.

في النهاية، علّق ميريك دوسك، عضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي قائلاً: تشكل مبادئ الرأسمالية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا علامة فارقة للمنطقة في التحضير لمستقبلها. فهي تحدد أطراً أساسية لتعزيز الاستدامة البيئية، حيث إنها مصممة لدعم صنّاع القرار الإقليميين في تشكيل السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبالتالي التخفيف من الاضطرابات المستقبلية المحتملة المتعلقة بالمناخ وتوجيه المنطقة إلى طريق يضمن النمو المستدام والعادل والشامل.

فيما يلي أسماء القادة الذين قاموا بالتوقيع على وثيقة مبادئ الرأسمالية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:

• عبد الله بن طوق، وزير الاقتصاد - الإمارات

• ثاني أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية - الإمارات

• محمد عبد الله الجدعان، وزير المالية والاقتصاد والتخطيط، السعودية

• رانيا عبد المنعم المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مصر

• محمد العسعس، وزير المالية، الأردن

• أديب أحمد، العضو المنتدب، مجموعة اللولو العالمية للصرافة، الإمارات

• خديم عبد الله الدرعي، نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة «الظاهرة القابضة»، الإمارات

• يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، قطر

• مينا العريبي، رئيسة تحرير صحيفة ذا ناشيونال، الإمارات

• طارق السدحان، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، السعودية

• علي بن مسعود بن علي السنيدي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ووزير التجارة والصناعة، ونائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط (2012-2020)، سلطنة عمان

• محمد عبد العزيز الشايع، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، مجموعة الشايع، الكويت

• آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم، الإمارات

• مازن دروزة، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة أدوية الحكمة، الأردن

• هشام عز العرب، الرئيس والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، مصر

• فادي غندور، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ومضة، الإمارات

• بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، السعودية

• محمد علي حمادة، الرئيس التنفيذي للاستثمار في أمانات القابضة، الإمارات

• خالد إبراهيم حميدان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، البحرين

• محمد عزّت جعفر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الألبان الكويتية الدنماركية، الكويت

• مجيد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، الإمارات

• سامر صالح خوري، رئيس قسم الهندسة والإنشاءات، شركة اتحاد المقاولين، اليونان

• لوتشيانو بولي، رئيس شركة داو للكيماويات في الهند والشرق الأوسط وتركيا، الإمارات

• هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين، فلسطين

• أيمن تامر، رئيس مجلس إدارة وشريك، مجموعة تامر، السعودية

• إنعام أور رحمن، الرئيس التنفيذي لمجموعة داوود هرقل، باكستان

• شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمجموعة «في بي إس للرعاية الصحية»، الإمارات

• هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الشرق الأوسط، الإمارات

• مارك ووترز، المدير العام لشركة لشركة هيوليت باكارد إنتربرايز في المملكة المتحدة وإيرلندا والشرق الأوسط وإفريقيا، المملكة المتحدة