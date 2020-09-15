بناء فلل جزيرة الجبيل يبدأ في الربع الأول 2021

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة جزيرة جبيل للاستثمار عن منح عقد لتصميم 16 نموذجاً لفلل ومنازل تاون هاوس ضمن المرحلة الأولى من مشروع جزيرة الجبيل الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات درهم، حيث ستلبي التصاميم الفريدة طلبات وأذواق شريحة واسعة من المستثمرين؛ وتشمل المخططات أبنية مختلفة، وقطع أراض مزودة بالخدمات تتراوح مساحتها ما بين 1200 متر مربع و2205 أمتار مربعة، والتي تتماشى مع متطلبات السوق وبالأخص المجتمع الإماراتي.

وتنسجم الوحدات مع الطبيعة المحيطة في تناغم تام، إذ سيتخذ المشروع تصميماً مميزاً يجمع بين الحداثة والأصالة وطراز العمارة العربية ومناطق البحر المتوسط. كما سيطرح فللاً تضم غرفتي نوم تصل مساحتها إلى 145 متراً مربعاً وأخرى تضم 6 غرف نوم بمساحة 820 متراً مربعاً. وسيتميز المشروع بالكثافة السكانية المنخفضة، وذلك بما ينسجم مع الرؤية العامة للمشروع.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال بناء هذه المنازل في الربع الأول من عام 2021، والانتهاء منها نهاية عام 2023. والجدير بالذكر أن شركة جزيرة جبيل للاستثمار أطلقت في شهر يناير 2020 أعمال البنية التحتية للمشروع بقيمة 400 مليون درهم. والمتوقع الانتهاء من هذه الأعمال نهاية عام 2021، وبالتالي سيتمكن المستثمرون من استلام قطع الأراضي نهاية العام القادم.

وقال ريتشارد راسل، الرئيس التنفيذي للعمليات في «ليد للتطوير»، شركة إدارة المشاريع التي تتولى مسؤولية تطوير جزيرة الجبيل: «نحن سعداء بتعيين شركتي رامون إستيف استوديو وإيهاف للاستشارات الهندسية لتقديم خدمات الاستشارات الهندسية والتصميم للمرحلة الأولى من مشروع جزيرة الجبيل الذي شهد انطلاق أعمال البنية التحتية في مرحلته الأولى، ونحن على ثقة من أن المشروع سيوفر وجهة سكنية رائدة تلبي كافة أذواق واحتياجات المستثمرين الباحثين عن أسلوب حياة فريد من نوعه في أبوظبي، نظراً لما سيتمتع به من تصاميم متميزة».

وتوفر المنطقة الاستثمارية في جزيرة الجبيل قطع أراضٍ جاهزة للبيع وعقارات راقية ومتوسطة التكلفة بالإضافة إلى متاجر التجزئة والمساحات المكتبية والمطاعم وغيرها.

ومن جانبه، قال المهندس رامون إستيف: «نحن فخورون بتوقيع شراكتنا مع شركة جزيرة الجبيل للاستثمار والاستفادة من خبرتنا الواسعة في تصميم الوحدات السكنية التي سيضمها مشروع جزيرة الجبيل، حيث نقوم حالياً بتطوير 16 نموذجاً سكنياً فريداً من نوعه باستخدام الخشب والمعدن والحجر لتوفير أجواء سكنية متناغمة مع البيئة المحيطة ما يضفي عليها طابعاً مميزاً يثري أسلوب حياة السكان في المشروع».

كما سيتضمن المشروع مساحات خارجية متاحة في الهواء الطلق بما فيها المتنزهات، ومسارات المشي، ومحطات التجذيف بزوارق الكاياك، ومسارات دراجات الهواء للترحيب بعشاق الطبيعة والرياضات البحرية. وستشكل جزيرة الجبيل البالغة مساحتها 4.6 مليون متر مربع لدى إنجازها نواة لمجتمع ذي كثافة سكانية منخفضة، ومزود بكافة الخدمات والمرافق وسط طبيعة خلابة.

وتقدم شركة رامون إستيف استوديو التي أسسها المهندس رامون إستيف في عام 1991 خدمات الهندسة المعمارية وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية، حيث استطاع المهندس رامون إستيف بفضل تدريبه كمهندس معماري أن يقدم مفاهيم جديدة للهندسة المعمارية، وتشمل محفظة خدمات الشركة التصميم السكني وخدمات الهندسة المعمارية. وقد حصل المهندس رامون إستيف على العديد من الجوائز والتقديرات الدولية، كما تم تكريمه في عام 2017 من قبل منصة «آركيتونيك» ضمن 100 مصمم الأكثر تأثيراً في العالم. وفي عام 2018 أدرجته مجلة فوربس ضمن 100 شخصية الأكثر إبداعاً في عالم الأعمال.