فحص «كوفيد-19» في المستشفى الأمريكي لمسافري «الإمارات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قالت «طيران الإمارات» إنه يمكن لركابها إجراء اختبار «PCR» لـ«كوفيد-19» بسعر خاص، قدره 150 درهماً في المستشفى الأمريكي بدبي ضمن عيادة مدينة دبي للإعلام، وعيادة البرشاء، وعيادة الخوانيج.

وأضافت الناقلة على موقعها الإلكتروني إنه تتوفر خدمة الفحص في المنزل أو المكتب لراكبين على الأقل مقابل 250 درهماً، مشيرةً إلى أن نتائج الاختبار سوف تتوفر خلال 48 ساعة.

وأكدت الناقلة أن على المسافر تقديم تذكرة أو بطاقة صعود صالحة وبطاقة هوية؛ لإجراء الاختبار بهذه الأسعار، موضحةً أنه يتعين على الركاب إجراء الاختبار خلال الفترة التي تتطلبها وجهتهم، ولن تتحمل طيران الإمارات المسؤولية إذا لم يتم الإعلان عن نتائج الاختبار في الوقت المناسب للسفر.

وأبرمت «فلاي دبي» شراكة مع استر للرعاية الصحية؛ لتوفير فحوص كوفيد-19 بأسعار مخفضة قدرها 180 درهماً لكل فحص. وتتوفر هذه الخدمة للمسافرين مع فلاي دبي من دبي؛ حيث تتوفر خدمات الفحص في 28 عيادة ومستشفى لشبكة أستر في دبي والإمارات الشمالية.