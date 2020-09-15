شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر أسعار المستهلك في دبي يواصل التراجع في أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
تراجع المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك بنسبة 3.69% في شهر أغسطس/ آب 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، حسب التقرير الصادر عن «مركز دبي للإحصاء».
وانخفضت أسعار كل من قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 5.72% والتي خفضت التضخم بمقدار 2.35 نقطة، وقسم النقل بنسبة 13.00% والتي خفضت التضخم بمقدار 1.51 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 15.08% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.32 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.93% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.12 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 1.42% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.03 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.08%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.03%.
في المقابل، ارتفعت أسعار كل من قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.81% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.37 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 1.87% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.17 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 15.98% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.09 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.14% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.06%.
المؤشر الشهري
انخفض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في شهر أغسطس 2020 مقارنة بشهر يوليو 2020 بنسبة 0.32%، نتيجة انخفاض أسعار كل من قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 0.77% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.31 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.05% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.13 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.02%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.01%.
في حين ارتفعت أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 0.74% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.08 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.25% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.62% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 0.03%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.02%، وقسم الصحة بنسبة 0.01%. بينما استقرت أسعار كل من: قسم الملابس وملبوسات القدم، وقسم التعليم، عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.
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