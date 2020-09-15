شكرا لقرائتكم خبر عن "تصديرى الصناعات الغذائية" يناقش الخميس المقبل فرص نمو الصادرات للبرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المجلس التصديري للصناعات الغذائية ، ندوة إلكترونية ،الخميس المقبل، تحت عنوان " فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى البرازيل في إطار اتفاقية الميركسور " ، بمشاركة سفير البرازيل لدى القاهرة، ورئيس جهاز التمثيل التجارى، ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

ومن المقرر أن يستعرض المجلس تطور صادرات الصناعات المصرية إلى البرازيل ( حجم الصادرات - أهم السلع الغذائية التى يتم تصديرها - أهم واردات البرازيل من السلع الغذائية التي لها بديل في هيكل الصادرات المصرية)، كما سيقوم قطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة بإستعراض اتفاقية الميركسور والسلع المدرجة بالاتفاقية وفقاً للقوائم المختلفة، كما سيتم تقديم شروط وقواعد إصدار شهادات المنشأ من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى قيام التمثيل التجارى بإستعراض الفرص المتاحة بالسوق البرازيلى وتفضيلات المستهلك من واقع الخبرة العملية بالسوق البرازيلى، كما سيقوم سفير البرازيل لدى مصر، بإستعراض أهمية السوق البرازيلي والتعاون المشترك مع مصر .