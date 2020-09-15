شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للذرة رغم مشتريات قوية من الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت عقود الذرة خلال تعاملات اليوم الإثنين على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وأنباء عن وجود مشتريات قوية من الحكومة الصينية على السلع الزراعية – لا سيما الذرة – الأمريكية.



ورفعت وزارة الزراعة الصينية توقعاتها بشأن واردات البلاد من الذرة خلال موسمي الحصاد 2019/2020 و2020/2021 من الولايات المتحدة.



لكن الوزارة خفضت في التقرير الشهري توقعاتها بشأن إنتاج الذرة المحلية في موسم الحصاد الذي يبدأ من أكتوبر/تشرين الأول القادم وينتهي في سبتمبر/أيلول عام 2021.

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وتشير التوقعات إلى أن واردات الصين من الذرة في موسم الحصاد 2019/2020 ستسجل سبعة ملايين طن بزيادة قدرها مليون طن مقارنة بتوقعات أغسطس/آب، في حين تتوقع تسجيل واردات عند سبعة ملايين طن في موسم الحصاد المقبل من توقعات سابقة عند خمسة ملايين طن.



من ناحية أخرى. انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.07 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.1% إلى 3.69 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر عند 3.71 دولار وأقل سعر عند 3.67 دولار.