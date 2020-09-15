شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بنحو 2% بعد تحقيق مكاسب في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط انخفاض واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما دفع الستثمرين نحو أصول المخاطرة وانحسار الضغوط عن كاهل الملاذات الآمنة.



ومن المنتظر غدا الثلاثاء انعقاد اجتماع الاحتياطي الاتحادي لمناقشة أبرز التحديات على الساحة الاقتصادية والسياسة النقدية.

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وسوف يعلن البنك المركزي يوم الأربعاء عن قراره بخصوص معدل الفائدة وسط توقعات بالإبقاء على معدل الفائدة قرب الصفر دون تغيير.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.07 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.9% أو ما يعادل خمسين سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 27.355 دولار للأوقية، بعد تحقيق مكاسب الأسبوع الماضي بنسبة 0.5%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 27:545 دولار في حين سجل أقل سعر عند 26.85 دولار.