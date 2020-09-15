شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع عقب اختيار رئيس وزراء جديد للبلاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين في أعقاب اختيار رئيس وزراء جديد لقيادة البلاد خلفا لـ"شينزو آبي".



وأعلن الحزب الحاكم في اليابان اختيار "يوشيهيدي سوجا" كرئيس للوزراء وقيادة الحكومة في الفترة الحالكة التي تمر بها البلاد والأزمات الطاحنة التي تعاني منها، وعلى رأسها كورونا.



وأوضحت وكالات محلية أن "سوجا" يبلغ من العمر 71 عاما وهو ابن أحد المزارعين في اليابان، وكشفت استطلاعات الرأي عن حصول "سوجا" على عدد كبير من الأصوات.

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ويرى مراقبون أن "آبي" هو من رشح "سوجا" لقيادة البلاد وأطلع عددا من نواب البرلمان الياباني بأنه الأنسب لقيادة البلاد.



وتجدر الإشارة إلى أن "آبي" أعلن تنحيه من المنصب والتقدم باستقالته من رئاسة الوزراء وعزى القرار لأسباب صحية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 21:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 105.^، وسجل أعلى سعر عند 106.2 في حين سجل أقل سعر عند 105.5.