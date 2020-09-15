الاقتصاد

الذهب يسجل أكبر مكاسب يومية منذ أواخر أغسطس

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب اجتماع الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق هذا الأسبوع.


وترقب الأسواق عن كثب تعهد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بتوفير لقاح فعال وآمن لفيروس في الشهر المقبل وق ما أعلنت إدارته.

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وسوف يبدأ الاحتياطي الاتحادي يوم الثلاثاء اجتماعه الشهري، وسوف يستمر حتى الأربعاء يليه قراره بخصوص معدل الفائدة وسط توقعات بالإبقاء عليها قرب الصفر دون تغيير.


من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.07 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.


وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.8% أو 15.80 دولار إلى 1963.70 دولار للأوقية، وهي أكبر مكاسب في يوم واحد منذ الثامن والعشرين من أغسطس/آب، وحقق المعدن النفيس أعلى سعر عند 1972.5 دولار وأقل سعر عند 1945.2 دولار.

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