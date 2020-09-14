اليمن يعلن موعد توقف خدمات الاتصالات والانترنت

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

استنكرت المؤسسة العامة للاتصالات وبشدة منع دخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة من قبل دول التحالف الذي تقوده السعودية.

وأكد مصدر مسئول بالمؤسسة العامة للاتصالات لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) أن إصرار تحالف العدوان على احتجاز السفن النفطية بات يهدد بتوقف انشطة القطاعات الحيوية والخدمية التي تعتمد على النفط في إنتاج الطاقة وتشغيل معداتها ووسائل النقل.

وأشار المصدر إلى ان المخزون الأساسي والاحتياطي لمؤسسة الإتصالات، من النفط على وشك النفاذ، وهو ما قد يتسبب بتوقف السنترالات ومحطات التراسل وتوقف الصيانة لجميع تجهيزات الإتصالات ، وبالتالي حرمان شرائح واسعة من اليمنيين من خدمة الإتصال والإنترنت ناهيك عن توقف معظم الأنشطة الاقتصادية والمصرفية التي تعتمد على خدمات الاتصالات والإنترنت في تسيير أعمالها وهو يما ينذر بكارثة حقيقة سوف تزيد من معاناة الشعب اليمني.

وناشدت مؤسسة الاتصالات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية المعنية بحقوق الانسان والمجتمع الدولي بالتدخل السريع لمنع هذه الكارثة بالضغط على تحالف العدوان للسماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وتفريغ حمولتها.