شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يتصدر الموانئ الأكثر تصديرا فى يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل ميناء الإسكندرية فى صدارة الموانئ التى شهدت خروج صادرات مصرية فى شهر يونيو الماضى، حيث بلغ إجمالى الصادرات من الميناء نحو 548 مليونا و203 آلاف دولار، مقابل 843 مليونا و965 ألف دولار فى يونيو من عام 2019.

وذكرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن ميناء السويس سجل صادرات قيمتها 299 مليونا و406 آلاف دولار فى يونيو الماضى، مقابل 480 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، يليه ميناء الدخيلة بقيمة 178 مليونا و740 ألف دولار فى يونيو الماضى، مقابل 154 مليونا و963 ألف دولار فى نفس الشهر من عام 2019.

Advertisements

وسجل ميناء دمياط صادرات قيمتها 111 مليونا و267 ألف دولار يونيو الماضى، مقابل 136 مليونا و848 ألف دولار، وميناء العريش صادرات بقيمة 32 مليونا و406 آلاف دولار، مقابل 32 مليونا و544 ألف دولار خلال فترة المقارنة.

وبلغت قيمة الصادرات من خلال المطارات نحو 647 مليونا و858 ألف دولار فى يونيو الماضى، مقابل 406 ملايين و775 ألف دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 241 مليونا و83 ألف دولار، أما الموانئ الأخرى فقد بلغت قيمة صادراتها 321 مليونا و752 ألف دولار يونيو الماضي، مقابل 268 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 53 مليونا و749 ألف دولار.