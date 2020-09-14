شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى يكشف أبرز مكاسب الموازنة العامة للدولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد سمير زكريا المستشار الاقتصادى لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الموازنة العامة التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة المالية تعكس إلى حد كبير الوضع الاقتصادى القوى لمصر، موضحا أن المؤشر الاقتصادى المصرى جيد للغاية، وهو ما دفع إلى رفع مخصصات الموازنة في عدد من القطاعات.
وقال المستشار الاقتصادى لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الموازنة العامة التي تم الإعلان عنها تخدم المواطن بشكل كبير، حيث تم زيادة مخصصات التعليم والصحة، موضحا أنه تم زيادة مخصصات التعليم بنسبة 6%.
ولفت المستشار الاقتصادى لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، إلى أن زيادة مخصصات التعليم سياسهم في تطوير المنظومة التعليمية، وعمل مدارس وجامعات جديدة، بجانب زيادة نسبة الصحة بنسبة 3 % في الموازنة، وهو ما سياسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، بجانب زيادة في مخصصات الأجور.
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