تعرف على مكونات طقم تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند القيام بتحويل السيارة للغاز الطبيعي يتم فحص السيارة فنياً في مركز التحويل من خلال الفنيين المختصين للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز حيث يجب أن تزيد كفاءته عن 70% وأيضاً لتحديد طقم التحويل المناسب وسعة الاسطوانة التي سيتم تركيبها ويتكون طقم تحويل السيارات للغاز الطبيعي من الأتي .. 1- الاسطوانة. 2- منظم الضغط. 3- الخـــلاط. 4- معالج تقديم الشرر. Advertisements 5- مفتاح التحويل. 6- صمام الملء "بلف الشحن". 7- صمام الغاز. 8- صمام البنزين. وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية ، أكد أن الغاز الطبيعى المستخدم كوقود بديل للسيارات هو غاز موفر واقتصادى، حيث يصل سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعى إلى 3.5 جنيه حاليًا، بينما يبلغ سعر لتر البنزين "80" 6.25 جنيه، وبنزين "92" 7.5جنيه للتر، مشيرًا فى هذا الإطار إلى أنه فى حالة استخدام المواطن للغاز الطبيعى فى سيارته، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل إلى حوالى 825 جنيها شهريًا عندما يكون متوسط استهلاك اليومى 10 لترات بنزين "80"، بينما يصل معدل التوفير لحوالى 1200 جنيه شهريًا فى حالة استخدام بنزين "92"، وبالتالى يمكن للعميل استرداد قيمة التحويل من مبلغ التوفير فى استخدام الغاز الطبيعى خلال فترة من3 إلى 6 أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط، علمًا بأنه كلما زاد معدل الاستهلاك اليومى من البنزين قلت فترة الاسترداد، مضيفًا أن الاحصائيات الدولية أشارت إلى ارتفاع عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى فى العالم إلى أكثر من 28.5 مليون سيارة ومركبة مؤخرًا.

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