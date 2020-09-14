شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة لـ "جهاز الإحصاء " وفيات الذكور بفيروس كورونا أعلى من الإناث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات حكومية، عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد بين الذكور مقارنة بالإناث وذلك منذ بداية ظهور الفيروس وحتى 18 أغسطس الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات بين السيدات 2254 حالة بنسبة 43.6%، مقابل 2911 حالة وفاة بين الذكور بنسبة 56.4%.

وذكرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه يتضح من الدراسة ارتفاع أعداد الوفيات لكل من الذكور والإناث خلال الأسابيع الخمسة عشر الأولى من 12 مارس وحتى 24 يونيو، فيما عدا الأسابيع الثامن للذكور والتاسع للإناث والتي انخفض فيها عدد الوفيات ثم عاود الارتفاع مرة أخرى، إلا أنه اخذ في التراجع بدءا من الأسبوع السادس عشر وحتى الأسبوع الثالث والعشرين لكل من الذكور والإناث.

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إجمالى عدد الوفيات من الذكور والإناث

وأوضحت بيانات الجهاز، أن عدد الوفيات من الذكور ارتفع على عدد الوفيات من الإناث لكافة الأسابيع، فيما عدا الأسبوع التاسع عشر والذي زاد فيه عدد الوفيات من الإناث على عدد الوفيات من الذكور، فقد بلغ عدد الوفيات من الإناث 196 حالة، والذكور 177 حالة.