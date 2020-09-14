شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 14-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 14-9 -2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي لمؤشراتها، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 614.165 مليار جنيه.





إيقاف تداول 22 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 22 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم العامة لمنتجات الخزف والصيني، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، المجموعة المصرية العقارية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، ريكاب للاستثمارات المالية، العامة للصوامع والتخزين، اميرالد للاستثمار العقاري، العالمية للاستثمار والتنمية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العبور للاستثمار العقاري، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، العربية لاستصلاح الأراضي، المنصورة للدواجن، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، مصر الوطنية للصلب-عتاقة.

البورصة تخسر 3.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي لمؤشراتها، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 614.165 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 360.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.035 مليار جنيه، عبر تنفيذ 37.6 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.57%، والعرب على 4.43% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.87% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.12%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 53.1 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6.2 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 38.6 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 11034 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 2007 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 12763 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 4213 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1868 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2749 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 972 نقطة.

وصعدت أسهم 60 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 96 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 12.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 12.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%.

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- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 13.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.91%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 5.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.58%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 1.745 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.13%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 42.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.80%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 2.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.59%.

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 1.535 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.07%.

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 40 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.83%.

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 8.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.55%.