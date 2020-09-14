شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض مع التركيز على لقاحات "كورونا" وأصول المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل تركيز المستثمرين على أنباء لقاحات "كورونا" والإقبال على أصول المخاطرة كأسواق الأسهم وأيضاً المعادن.



وأعلنت شركة "فايزر" الأمريكية اليوم أنها تواصل تجاربها للقاح فعال للوقاية من فيروس كورونا بالتعاون مع "بيونتك" للتكنولوجيا الحيوية والطبية.



وذكرت "فايزر" أنها قد تطرح لقاحها للأمريكيين قبل نهاية العام الجاري، وذلك ضمن الجهود لتسريع التجارب السريرية من عدة شركات للقضاء على أزمة كورونا وإعادة الاقتصاد الأمريكي لمسار التعافي والنمو.

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وسوف يعقد الاحتياطي الاتحادي اجتماعه الشهري في وقت لاحق هذا الأسبوع على أن يعلن يوم الأربعاء عن قراره بخصوص معدل الفائدة وسط توقعات بالإبقاء عليها قرب الصفر دون تغيير.



ومن الجدير بالذكر أن رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أكد في خطابات سابقة على أن البنك المركزي سيبقي على الفائدة قرب الصفر لفترة من أجل دعم الاقتصاد.

وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.07 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.