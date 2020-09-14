شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض بعد توقعات سلبية من "أوبك" حول الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين وأبقت على اتجاهها السلبي في أعقاب إطلاق منظمة "أوبك" المزيد من التوقعات السلبية بشأن الطلب العالمي.



وأوضحت المنظمة بأن أزمة فيروس "كورونا" أضرت كثيرا بمستويات الطلب على النفط مشيرة في تقريرها الشهري إلى استمرار توقعاتها بانخفاض الطلب العالمي على الخام بحوالي 9.5 مليون برميل يومياً هذا العام مقارنة بمستويات عام 2019.



كما أشارت "أوبك" إلى أن الإنتاج الأمريكي من النفط سيتعافى بشكل جزئي خلال العام المقبل.

Advertisements



وتواصل أسعار النفط تراجعها خلال سبتمبر/أيلول الجاري نتيجة التكهنات السلبية بشأن الطلب، وهو ما دفع محللين لخفض توقعاتهم حيال أسعار "نايمكس" و"برنت".



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 18:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 37.2 دولار للبرميل، وسجلت اعلى سعر عند 37.6 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 36.8 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.2% إلى 39.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 40.09 دولار وأقل سعر عند 39.3 دولار.