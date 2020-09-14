820 مليونا قروض زراعية ثلثها للاستثمار الخارجي لدعم الأمن الغذائي

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وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير السهلي أن موافقة مجلس الإدارة تضمنت تمويلا للاستثمار الزراعي في الخارج بقيمة إجمالية بلغت 281 مليون ريال تقريبا، تمثل ثلث القروض المعتمدة (34%)، بهدف زراعة وتصدير بعض المحاصيل الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة.
وأشار إلى أن اعتماد هذه القروض شمل عددا من القروض التنموية، ومبادرتي الصندوق للتخفيف من آثار جائحة (كورونا) لدعم رأس المال العامل والتكاليف التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي من خلال تمويل قروض تشغيلية مباشرة من الصندوق أو غير مباشرة بالشراكة مع البنوك التجارية لمشاريع في عدة قطاعات زراعية في عدد من مناطق المملكة.
وتضمنت موافقات الصندوق قروضا تمويلية وتشغيلية في قطاعات تصنيع تمور، والبيوت المحمية، والدواجن، وتربية الأسماك. كما وافق المجلس على تمويل مجمع للخدمات البيطرية لإحدى الجمعيات التعاونية في قطاع الثروة الحيوانية، وكذلك الموافقة على إصدار عدد من الضمانات والتسهيلات الائتمانية بالشراكة مع البنوك، لعدد من الشركات بهدف استيراد مدخلات الأعلاف والإنتاج الحيواني.
وأفاد السهلي بأن اعتماد هذه القروض يأتي ضمن مبادرات ومنتجات التمويل المتنوعة التي يقدمها الصندوق بهدف تعزيز كفاءة القطاع الزراعي المحلي، والتخفيف من الآثار الاقتصادية على القطاع الزراعي بسبب جائحة (كورونا)، وكذلك المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
الأنشطة المستهدفة بالقروض:
- مشاريع استثمار زراعي في الخارج
- تصنيع التمور
- البيوت المحمية
- الدواجن
- تربية الأسماك
- مجمع للخدمات البيطرية
- استيراد مدخلات الأعلاف والإنتاج الحيواني
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