شكرا لقرائتكم خبر الزكاة: لن نسمح بتشوهات في الاقتصاد ناتجة عن اختلاف الضريبة بعد فتح الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مستشار وكيل المحافظ للعمليات، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل، حمود الحربي، أن الهيئة لن تتغاضى عن أي تشوهات في التجارة الداخلية والاقتصاد الوطني عموما، يمكن أن تنتج عن شراء منتجات من خارج المملكة، ومن بين ذلك دول مجلس التعاون الخليجي ، بسبب انخفاض الضريبة في تلك البلاد عن المملكة، لافتا إلى أن الهيئة إذا وجدت إشكالات يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الكلي وتضر قطاعات التجارة بعد فتح الحدود بعد مطلع يناير المقبل فإنها ستتحرك مع الجهات ذات العلاقة للحد من هذا التأثير، وبحيث لا يتضرر التجار الذين تعتمد عليهم الهيئة في مواردها المالية.

ولم يذكر الحربي الخطوات التي يمكن أن تتخذها الهيئة في هذا المجال، بيد أنه أشار على التجار الرفع إلى الهيئة بخصوص كل الإشكالات التي قد تواجههم بعد رفع القيود عن السفر للخارج.

وكان الحربي يرد بذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية عبر تقنية zoom على طلب بعض أعضاء اللجنة التجارية بغرفة الشرقية تخفيض قيمة ضريبة القيمة المضافة بالمنطقة الشرقية، لتكون على الأقل مقاربة للضرائب المعمول بها في دول مجلس التعاون، حتى لا يتضرر التجار بالمنطقة من عمليات الشراء للبضائع من الدول المجاورة التي تقل فيها الأسعار نتيجة انخفاض تكاليف الضرائب والإجراءات الجمركية.

لا تفاوت بالضريبة

واستبعد الحربي خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية عبر تقنية zoom لعرض مبادرة «إفصاح» المشروطة لإلغاء المخالفات، أن يكون هناك تفاوت في الضريبة بين المناطق المختلفة بالمملكة، لافتا إلى أن ذلك يمكن أن يخلق إشكالات متعددة لدى القائمين على استيفاء الضريبة.

وأفاد بأن قلة الإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة جاءت للحد من الإشكالات التي يمكن أن تحدث نتيجة صعوبة حساب الضريبة في الأوعية الخاضعة للضريبة، إذا كان بعض أجزاء هذه الأوعية غير خاضعة.

تسجيل العقاراتوطالب الحربي العقاريين ومالكي الوحدات السكنية بتسجيل عقاراتهم ضمن خدمة تسجيل العقارات على موقع الهيئة، بهدف التأكد من خضوعها للزكاة من عدمه، مشيرا إلى أن كثيرا من المكلفين الذين سجلت عليهم غرامات تأخير وعدم سداد أشاروا إلى جهلهم بالنظام، لافتا إلى أن الهيئة استحدثت هذه الخدمة بالتعاون مع وزارة العدل من أجل تجنب الغرامات التي تفرض في هذا الشأن ولا يمكن للنظام تجاوزها.

استرداد ضريبة المسكن وأشار الحربي إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تعمل مع وزارتي المالية والإسكان لحل الإشكال المتعلق باسترداد المبلغ الذي تتحمله الدولة عن المستفيدين من المسكن الأول حتى 850 ألفا، حيث يتم دفع الضريبة ابتداء وتستعاد بعد فترة قد تصل لأشهر عدة، لافتا إلى أن نتيجة المباحثات في هذا الشأن سترى النور قريبا، إلا أنه لم يتحدث عن المزيد من التفاصيل، وذلك في رد على بعض المطورين الذين أشاروا إلى أن طول الفترة حتى استرداد المبلغ يصل أحيانا إلى 7 أشهر، مما يحرم المستفيد أو المطور من سيولة كان يمكن الاستفادة منها في تدبير أمور أخرى.

إعفاء التعليم للمواطنين

وحول مطالبة مقيمين من دول مجلس التعاون ووافدين من دول عربية وأجنبية بمساواتهم في الإعفاء الضريبي في قطاع التعليم، أشار الحربي إلى أن الهيئة تنفذ ما تقرره الجهات التشريعية بالدولة حول الخضوع للضريبة أو الإعفاء منها، لافتا إلى أن قرار الإعفاء من الضريبة في قطاع التعليم الأهلي يشمل المواطنين فقط، ولا يشمل حتى أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب.

الإعفاء للأنواع كافةوقال الحربي: إن الإعفاء من الغرامات للمكلفين المسجلين يتم تطبيقه على أنواع الضرائب كافة، لافتا إلى أن الإعفاء يكون من جميع الغرامات المترتبة على تعديل إقرارات سبق تقديمها للهيئة والإفصاح عن أي مبالغ ضريبية مستحقة للهيئة بالزيادة ما لم يتم الإفصاح عنها مسبقا، والمترتبة كذلك على جميع الإقرارات المتأخرة، مشيرا إلى أن هذه الإعفاءات مشروطة بأن يكون تاريخ استحقاق الإقرار قبل 18 مارس 2020، وأن يتم تقديم الإقرار المتأخر أو تعديله خلال فترة المبادرة، وأيضا سداد المستحقات كاملة خلال فترة المبادرة.

3 اشتراطات لمبادرة «إفصاح »

01 . أن يكون تاريخ الاستحقاق للإقرار قبل 18 / 3/ 2020

02 . تقديم الإقرار المتأخر أو تعديله خلال فترة المبادرة من 18 مارس إلى 30 سبتمبر 2020

03 . سداد المستحقات كاملة خلال فترة المبادرة من 18 مارس إلى 30 سبتمبر 202

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غرامات لضريبة القيمة المضافة ستلغى مع الالتزام بـ « الإفصاح » حتى 30 سبتمبر 2020 :

01 .غرامة عدم التسجيل ومقدارها 10 آلاف ريال

02 .غرامة تقديم إقرار خاطئ من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستقطعة والبالغة 50 % من قيمة الفرق

03 .غرامة تأخير تقديم إقرار لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 25 %

04 .غرامة المبالغ غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه والبالغة 5% من قيمة الضريبة

أبرز 3 مخالفات لضريبتي الدخل والاستقطاع:

غرامة عدم التسجيل: من 1 10 - آلاف ريال

الضريبة غير المسددة: 1% عن كل 30 يوما

مخالفات عدم تقديم إقرار لضريبتي الدخل والاستقطاع وفق التالي:

1 % من الإيرادات ولا تتجاوز 20 ألف ريال

%5 إذا لم يتجاوز 30 يوما

%10 إذا تجاوز 30 يوما ولم يتجاوز 90 يوما

%20 إذا تجاوز 90 يوما ولم يتجاوز 365 يوما

%25 في حالة تجاوز 365 يوما