المواصفات تصدر 5776 شهادة اعتراف وطنية

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وألزمت «المواصفات السعودية» المصنعين والموردين بالحصول على شهادة الاعتراف الوطنية المناظرة لشهادة «IECEE» لـ 10 أنواع من المنتجات تشمل الأجهزة والأدوات الكهروتقنية عالية المخاطر، طبقا للمواصفات القياسية الدولية، والحيود الوطنية.
ومنحت 2050 شهادة لمنتجات الإنارة وملحقاتها، و1618 لأجهزة التلفاز وأجهزة العرض، و844 لأجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية وملحقاتها، و707 لأجهزة الجوال وملحقاتها «شواحن الجوال، سماعة الجوال اللاسلكية»، وكذلك 244 للبطاريات المتنقلة «الباوربانك» وبطاريات الجوال والشواحن، إلى جانب 218 شهادة لمضخات المياه الكهربائية، و40 غسالة أطباق، و37 ساعة ذكية، و10 شهادات لمنتجات الطاقة الشمسية، و8 شهادات للأجهزة الالكترونية المستخدمة في نظم التدخين الالكتروني.
يذكر أن المواصفات السعودية تهدف من الإلزام بالحصول على شهادة الاعتراف الوطنية المناظرة لشهادة «IECEE» إلى ضبط سوق المنتجات الكهربائية عالية الخطورة وحمايته من الأجهزة الرديئة أو المقلدة، وضمان تطبيق المواصفات السعودية لحماية المستهلك والسوق من المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات القياسية والتحقق من سلامة المنتج، وكذلك تقليل الحوادث بسبب هذه المنتجات، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والتكاليف، ليتم تسهيل دخول السلع عبر المنافذ الجمركية دون تكرار فحصها واختبارها.
توزيع شهادات اعتراف وطنية
2050 شهادة لمنتجات الإنارة
1618 لأجهزة التلفاز والعرض
844 لأجهزة الكمبيوتر المحمول واللوحية
707 لأجهزة الجوال وملحقاتها
244 للبطاريات المتنقلة
218 شهادة لمضخات المياه الكهربائية
40 شهادة لغسالة أطباق
37 شهادة لساعة ذكية
10 شهادات لمنتجات الطاقة الشمسية
8 شهادات لأجهزة نظم التدخين الالكتروني
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