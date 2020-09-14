الاقتصاد

هيئة الاتصالات تعتزم تمكين خدمة السيارات المتصلة في المملكة

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- بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت ورشة عمل افتراضية عقدتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تمكين خدمة السيارات المتصلة في المملكة (Connected Cars)، والتي تعد إحدى التقنيات الناشئة التي تحرص الهيئة على تبنيها وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث شهدت الورشة حضور عدد من الجهات الحكومية ومصنعي السيارات ووكلائهم، إضافة إلى مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بالمملكة.

وجرى خلال الورشة مناقشة جاهزية شبكات وأنظمة مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة لتقديم خدمة السيارات المتصلة، كما تم استعراض التنظيمات المتعلقة بتقديم الخدمة، وآليات تمكينها، وأبرز التحديات التي تعترضها، إضافة إلى مناقشة المواضيع المتعلقة بالخدمة مع مصنعي السيارات حول العالم.

وتأتي هذه الورشة في إطار عمل الهيئة على تنظيم تقنيات إنترنت الأشياء في المملكة، وتحفيز وتبني جميع التقنيات الناشئة، وتوفير البيئة المناسبة لإطلاق خدمة السيارات المتصلة، وفتح قنوات التواصل مع مصنعي السيارات ومقدمي الخدمات، والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في قطاع المواصلات، بما في ذلك خدمات السيارات ذاتية القيادة، مما يسهم في جعل المملكة ضمن الدول الرائدة في استخدام وتطوير التقنيات التي تساهم في تحسين جودة الحياة والوصول إلى أهداف رؤية المملكة 2030.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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