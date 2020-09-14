هيئة الاتصالات تعتزم تمكين خدمة السيارات المتصلة في المملكة

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وجرى خلال الورشة مناقشة جاهزية شبكات وأنظمة مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة لتقديم خدمة السيارات المتصلة، كما تم استعراض التنظيمات المتعلقة بتقديم الخدمة، وآليات تمكينها، وأبرز التحديات التي تعترضها، إضافة إلى مناقشة المواضيع المتعلقة بالخدمة مع مصنعي السيارات حول العالم.
وتأتي هذه الورشة في إطار عمل الهيئة على تنظيم تقنيات إنترنت الأشياء في المملكة، وتحفيز وتبني جميع التقنيات الناشئة، وتوفير البيئة المناسبة لإطلاق خدمة السيارات المتصلة، وفتح قنوات التواصل مع مصنعي السيارات ومقدمي الخدمات، والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في قطاع المواصلات، بما في ذلك خدمات السيارات ذاتية القيادة، مما يسهم في جعل المملكة ضمن الدول الرائدة في استخدام وتطوير التقنيات التي تساهم في تحسين جودة الحياة والوصول إلى أهداف رؤية المملكة 2030.
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