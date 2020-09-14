ضبط 728 مخالفة ضريبية خلال أسبوع

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وأسفرت هذه الزيارات عن ضبط 728 مخالفة ضريبية، حيث شملت قطاعات تجارية عدة، على رأسها المطاعم والمقاهي، والخدمات المهنية، والتجزئة، تمثلت معظم المخالفات المضبوطة بين عدم تحصيل الضريبة، ونقص الرقم الضريبي المدون على الفاتورة، إضافة إلى عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية، كان بعضها على إثر بلاغات وردت للهيئة من المستهلكين، بلغت 466 بلاغا.
وتجدد الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها لأصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها
15 %، مؤكدة استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.
وتدعو الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.
متابعة تطبيق الضريبة
الفترة: الأسبوع الماضي
عدد الزيارات المنفذة 3,206
عدد البلاغات 466
المضبوطات 728 مخالفة
أبرز المخالفات
عدم تحصيل الضريبة
نقص الرقم الضريبي المدون على الفاتورة
عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية
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