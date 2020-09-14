«التقاعد» تحث على تحديث البيانات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت المؤسسة العامة للتقاعد المستفيدين من خدماتها إلى تحديث بياناتهم الشخصية عبر البوابة الالكترونية www.pension.gov.sa.

وأوضحت «التقاعد» في بيان أمس، أن تحديث البيانات يتم بشكل الكتروني وبخطوات يسيرة عبر الدخول لبوابة المؤسسة، وتسجيل الدخول ثم النقر على أيقونة «تحديث البيانات»، والتي تتيح للعميل تحديث بياناته كرقم الجوال، والبريد الالكتروني، والمدينة، ومكان الإقامة، وصندوق البريد، لتصل للمستفيد بعد التحديث رسالة عبر رقم الجوال تفيد بحفظ البيانات ونجاح التحديث.

وحثت المؤسسة عملائها كافة على تحديث بياناتهم للاستفادة القصوى من الخدمات التي تقدمها «التقاعد» لعملائها مثل التواصل السريع مع العملاء والاستفادة من الخدمات الالكترونية للمؤسسة، وكذلك متابعة المعاملات والحصول على تحديثات مستمرة للإجراءات التي تتم على المعاملة، كما يمكن تحديث البيانات من تلقي العميل لآخر الأخبار حول المؤسسة والخدمات التي تقدمها للعملاء.

يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد أتاحت لجميع عملائها إنجاز مختلف معاملاتهم وخدماتهم بشكل الكتروني دون الحاجة لزيارة المؤسسة ومراكز الخدمة تحقيقا لرؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى زيادة معدلات الرضا وجودة الخدمات المقدمة.