شكرا لقرائتكم خبر 39 ألف اتصال للاستفسارعن منتجات «سكني» خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت منصات برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان إقبالا كبيرا من المواطنين خلال الأسبوع الماضي للاستفادة من الخدمات الرقمية المتنوعة عبر تطبيق وموقع سكني ومركز الاتصال الموحد وحساب خدمة المستفيدين على منصة «تويتر»، ضمن جهود البرنامج لتسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية من خلال خدمات تفاعلية يسهل معها الوصول للمواطنين على مدار الساعة.

وتجاوب مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين199090 خلال أسبوع مع نحو 39 ألف اتصال، فيما تجاوز عدد الطلبات والاستفسارات التي تم التجاوب معها عبر موقع «سكني» 8830 استفسارا، كما تمت معالجة نحو 2100 اعتراض من خلال خدمة «راسلنا» على موقع سكني، كما تقدم منصة «سكني» (sakani.housing.sa) خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة العملاء من خلال أيقونة «تحدث معي» للإجابة عن كل الأسئلة والاستفسارات حول حلول التمويل السكني المدعوم والخيارات المتنوعة التي يتيح البرنامج حجزها الكترونيا.

وتفاعل حساب العناية بالمستفيدين (SaudiHousingCC) على منصة «تويتر» مع 6421 استفسارا عبر الحساب الذي خصصه «سكني» للإجابة عن أسئلة الأسر السعودية حول الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها البرنامج، وتشمل الأراضي السكنية وشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي.

وتجاوزت أعداد الزيارات لتطبيق «سكني» 159 ألف زيارة عبر الأجهزة الذكية للاستفادة من الخدمات الالكترونية المتكاملة التي يوفرها البرنامج، مثل (الحجز الفوري للأراضي وإصدار عقودها الكترونيا، وحجز الوحدات واستعراض مواقعها ونماذجها، والحصول على العروض التمويلية واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وإصدار شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية للبناء الذاتي وغيرها من الخدمات).

ويستمر «سكني» في ضخ مزيد من مشاريع الأراضي والوحدات السكنية بهدف زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية 2030 -، ضمن 82 مشروعا توفر ما يتجاوز 132 ألف وحدة بأسعار تبدأ من 250-750 ألفا، بالإضافة إلى 197 مخططا توفر أكثر من 173 ألف أرض سكنية لتلبية كل رغبات الأسر السعودية.