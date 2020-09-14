«الحبوب» تستورد 745 ألف طن قمح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام 2020 بكمية 745 ألف طن من القمح، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية، باستثناء كندا.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس في تصريح أمس أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح.

وأشار إلى أنه سيكون وصول الدفعة الرابعة المتعاقد عليها هذا العام بمشيئة الله خلال الفترة من نوفمبر2020م - يناير2021م وبواقع 12 باخرة، موزعة على 6 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 375 ألف طن، و5 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 315 ألف طن، وباخرة واحدة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.

وأفاد بأنه تمت دعوة 23 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 15 شركة للمنافسة، وتمت الترسية على العروض الأقل سعرا للشحنات المطلوبة والمقدمة من 5 شركات عالمية.

وبترسية الدفعة الرابعة من هذا عام 2020م تكون المؤسسة قد تعاقدت على كمية تقدر بنحو 2.2 مليون طن حتى تاريخه.

واردات القمح

استيراد 745 ألف طن تمثل الدفعة الرابعة

المنشأ

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الاتحاد الأوروبي، البحر الأسود، أستراليا، أمريكا الجنوبية والشمالية باستثناء كندا

الوصول

نوفمبر2020 - يناير2021

وسيلة النقل 12 باخرة

6 بواخر لميناء جدة بكمية 375 ألف طن

5 بواخر لميناء الدمام بكمية 315 ألف طن

1 باخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن

إجمالي الدفعات المستوردة في 2020: 2.2 مليون طن