شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي يواصل مكاسبه مع تجدد الآمال بشأن لقاحات "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزلندي خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل التفاؤل المتزايد بشأن تطوير لقاحات فعالة وآمنة للوقاية من فيروس "كورونا".



يأتي ذلك على الرغم من أن نيوزلندا من بين عدد قليل من الدول حول العالم نجحت في السيطرة على انتشار الفيروس التاجي، لكن المخاوف مستمرة من التعرض لموجة ثانية.



ويقترب عدد الوفيات بفيروس كورونا على مستوى العالم من حاجز المليون شخص بعد تخطي عتبة الـ900 ألف.

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هذا، وقد أعلنت شركة "فايزر" أنها بصدد إنهاء التجاربة السريرية للقاحها المضاد لكورونا بالتعاون مع شركة "بيونتك" للتكنولوجيا الحيوية.



وذكرت "فايزر" أن الولايات المتحدة قد تحصل على لقاح قبل نهاية العام الجاري، لكنها لم تحدد موعدا مستهدفا.



وتجدر الإشارة إلى أن العديد من شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية تواصل جهودها من أجل القضاء على فيروس كورونا من خلال تطوير علاجات فعالة أو لقاحات للوقاية منه.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 17:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.6712، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6719 في حين سجل أقل سعر عند 0.6659.