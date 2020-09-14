شكرا لقرائتكم خبر عن الخبير ريت يستحوذ على أصول عقارية خاصة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "الخبير المالية" بصفتها مدير صندوق الخبير ريت "الصندوق" عن إتمام عملية الاستحواذ على الأصول العقارية الخاصة بزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الأصول المُزمع الاستحواذ عليها هي كليات الفارابي: كليات تعليمية وتقع في حي اشبيليا، الرياض، والمبنى التدريبي لكليات الفارابي (قيد الإنشاء): ويقع في حي اشبيليا، الرياض.

ويهدف مدير الصندوق من عملية الاستحواذ المشار إليها أعلاه إلى توسيع قاعدة أصول الصندوق وتنويع مصادر دخله الأمر الذي من شأنه التأثير إيجابياً على نتائج وأداء الصندوق.

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والجدير بالذكر أن "صندوق الخبير ريت" هو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، تم إدراجه في السوق المالية "تداول" بتاريخ 20 مارس 2019 الموافق 13 رجب 1440هـ.

وكانت الجمعية العمومية لمالكي وحدات صندوق الخبير ريت، اعتمدت مؤخراً، الموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بقيمة 722.802 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، بأن زيادة الأصول سيتم من خلال طرح وحدات إضافية والحصول على تمويل إضافي متوافق مع الضوابط الشرعية.