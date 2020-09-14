شكرا لقرائتكم خبر عن نماء للكيماويات تعتزم إيقاف مصنع قلويات الكلور لإجراء الصيانة الدورية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة نماء للكيماويات عن إيقاف مصنع حبيبات الصودا الكاوية (مصنع الشركة التابعة صودا) وذلك ابتداء من اليوم الإثنين الموافق 14 سبتمبر الجاري.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن التوقف متوقع أن يستمر لمدة 20 يوماً تقريبا لغرض القيام بأعمال الصيانة الدورية خلال فتره التوقف ومن المتوقع عودة المصنع للإنتاج في تاريخ 4 أكتوبر المُقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن التوقف جزء من الخطة السنوية المعتمدة لهذا العام للقيام بأعمال الصيانة الدورية.

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وأفادت الشركة، بأنه قد تم أخذ الاحتياطات اللازمة للتخفيف من تأثير هذا التوقف تجاه عملاء الشركة حيث تم بناء مخزون كافي للوفاء بالالتزامات الشركة تجاه عملاءها.

هذا وتتوقع الشركة أن يكون الأثر المالي لهذا التوقف محدوداً بميزانية الصيانة والمعتمدة بمبلغ 1.8 مليون مليو ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 3.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 1 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2019.

وقالت الشركة إن ارتفاع الخسائر خلال الربع الثاني من 2020 يعود إلى إنخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات النهائية، وإنخفاض الكميات المباعة، وإنخفاض إيراد الاستثمار.