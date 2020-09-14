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شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى يوجه بإعادة هيكلة مديونيات عملاء البنوك بما يناسب القدرة على السداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر البنك المركزى المصرى، اليوم، تعليمات جديدة للبنوك، تستهدف دعم العملاء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال أزمة كورونا الراهنة، وذلك بعد انتهاء فترة تأجيل سداد أقساط القروض.. وينشر ”الخليج 365” نص التعليمات الصادرة بتوقيع طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى.
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