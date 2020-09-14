شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى يوجه بإعادة هيكلة مديونيات عملاء البنوك بما يناسب القدرة على السداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر البنك المركزى المصرى، اليوم، تعليمات جديدة للبنوك، تستهدف دعم العملاء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال أزمة كورونا الراهنة، وذلك بعد انتهاء فترة تأجيل سداد أقساط القروض.. وينشر ”الخليج 365” نص التعليمات الصادرة بتوقيع طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى.



وأشار البنك المركزى المصرى، إلى أن التعليمات، جاءت مع انتهاء فترة تأجيل الاستحقات الائتمانية التى بدأت قبل 6 شهور، على قيام كل بنك بإجراء مراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمانية القائمة، ودراسة موقف كافة العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، وذلك بهدف تحديد الإجراءات المناسبة التي سيتم اتخاذها للتعامل معهم، على أن تتماشى تلك الإجراءات مع قدرتهم على السداد، ودون أن تمثل ضغوطا على السيولة لدي الشركات بما يمكنها من استمرار أعمالها، وكذلك بالنسبة للأفراد الذين تأثرت دخولهم سلبا.

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