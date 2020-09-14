شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الاثنين 14-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع ارتفاعا طفيفا بقيمة جنيهين، بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف حركة البيع والشراء على الذهب أمس الأحد، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 852 جنيها للجرام. أسعار الذهب: عيار 18: 730 جنيها. عيار 21: 852 جنيها. عيار 24: 973 جنيه. كما شهدت أسعار العملات اليوم تباينا أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم: 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع . Advertisements سعر اليورو الأوروبى: 18.59 جنيه للشراء، 18.78 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.08 جنيه للشراء، 20.37 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: مسجلا 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.97 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى: بلغ 4.25 جنيه للشراء، و 4.30 جنيه للبيع.

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