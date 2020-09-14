شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الاثنين.. وهبوط بورصتى قطر ومسقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.64% رابحاً 52.50 نقطة ليغلق عند مستوى 8256.07 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.35% رابحاً 8 نقطة ليغلق عند مستوى 2282.38 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.11% رابحاً 5.04 نقطة ليغلق عند مستوى 4515.113 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 670.834 مليار درهم.

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.22% رابحاً 3.10 نقطة ليغلق عند مستوى 1401.51 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.05% خاسراً 5.27 نقطة ليغلق عند مستوى 9872.86 نقطة، وهبط مؤشر سوق مسقط.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.64% رابحاً 52.50 نقطة ليغلق عند مستوى 8256.07 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.09% رابحاً 127.19 نقطة ليغلق عند مستوى 11848.62 نقطة، وبلغ حجم التداول 782.3 مليون سهم بقيمة 18.6 مليار ريال.

وصعد 12 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 6.04%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.49%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.39%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.13%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.03%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.83%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.54%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.76%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.61%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.50%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.42%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.76%.

وقفز 92 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "نسيج" بنسبة 9.95%، ثم سهم "الباحة" بنسبة 9.94%، ثم سهم "لازوردي" بنسبة 9.93%، فيما تراجع 101 سهماً على رأسها سهم "الخليج للتدريب" بنسبة 6.96%، ثم سهم "الصناعات الكهربائية" بنسبة 6.83%، ثم سهم "الدرع العربي" بنسبة 4.62%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 989.1 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.35% رابحاً 8 نقطة ليغلق عند مستوى 2282.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 316.8 مليون سهم محققة ما قيمته 298.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 4929 صفقة لعدد 35 سهماً، وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها السلع بنسبة 2.15%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.41%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.37%، ثم قطاعات الخدمات، النقل، الاستثمار بنسبة 0.14%، 0.11%، 0.10%، على التوالي، فيما تراجع قطاع البنوك وحيدا بنسبة 0.17%.

وقفز 24 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 6.51%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 6.36%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.71%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين -أمان بنسبة 4.06%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.2 مليون ورقة بقيمة 88.4 مليون درهم.





بورصة أبوظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.11% رابحاً 5.04 نقطة ليغلق عند مستوى 4515.113 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 670.834 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 1.3 مليار سهم، بقيمة 4.05 مليار درهم، عبر تنفيذ 1767 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها الطاقة بنسبة 2.35%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.87%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.12%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.04%.

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وارتفعت 7 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع بنسبة 5.54%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 2.15%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 1.87%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 2.68%، ثم سهم شركة الاتحاد للتأمين بنسبة 1.16%، ثم سهم شركة منازل بنسبة 1.14%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 101.3 مليون درهم.



بورصة الكويت بورصة الكويت ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.32% رابحاً 16.99 نقطة ليغلق عند مستوى 5362.11 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.39% رابحاً 22.69 نقطة ليغلق عند مستوى 5877.26 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% رابحاً 5.35 نقطة ليغلق عند مستوى 4345.85 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.22% رابحاً 9.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4395.03 نقطة. وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 399.3 مليون سهم بقيمة 65.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 16.1 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المنافع بنسبة 2.77%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.65%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.49%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.41%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.01%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.02%، ثم قطاعي النفط والغاز والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.32%.

وجاء سهم الشركة التجارية العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.37%، يليه سهم شركة المدار للتمويل والاستثمار بنسبة 10.73%، ثم سهم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 9.65%، فيما تصدر سهم شركة الاستثمارات الوطنية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 12.26% يليه سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار بنسبة 10.13%، ثم سهم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 6.10%.





بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.22% رابحاً 3.10 نقطة ليغلق عند مستوى 1401.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.2 مليون سهم بقيمة 701.3 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 8.40%، مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.54%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.79%.

كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.11% مدفوعا بصعود سهمي إي بي إم تيرمينالز البحرين، عقارات السيف بنسبة 1.71%، 0.59%، على التوالي.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.05% خاسراً 5.27 نقطة ليغلق عند مستوى 9872.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 433.7 مليون سهم بقيمة 739.3 مليون ريال عبر تنفيذ 11.4 ألف صفقة، وتراجع 18 سهماً، وارتفع 26 سهما، واستقرت 4 أسهم، وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.36%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.20%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.81%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 5.07%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 1.01%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.86%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.01%.





بورصة مسقطعاود سوق مسقط للأوراق المالية، التراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.20% خاسراً 7.41 نقطة ليغلق عند مستوى 3684.500 نقطة، بعد صعودها خلال جلسة أمس، وبلغ حجم التداول 8.8 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون ريال عبر تنفيذ 405 صفقة لعدد 31 سهماً.

وارتفعت 7 أسهم على رأسها سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 2.94%، ثم سهم "الباطنة للطاقة" بنسبة 1.89%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 1.85%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "الأسماك العمانية" بنسبة 4.65%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.17%، ثم سهم "المدينة تكافل" بنسبة 2.60%، فيما تصدر سهم "النهضة للخدمات" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 621.5 ألف ريال عماني.