شكرا لقرائتكم خبر عن صعود معظم أسواق الخليج الرئيسى.. وقطر تهبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية بالخليج على مكاسب اليوم الاثنين، وتدعم المؤشر السعودي بأسهم القطاع المالي، بينما خالفت بورصة قطر الاتجاه العام وأقفلت منخفضة.

زاد المؤشر السعودي 0.6 بالمئة، لتستمر المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، حيث صعد سهم مصرف الراجحي 0.6 بالمئة وارتفع سهم أكبر بنوك المملكة، البنك الأهلي التجاري، 2.7 بالمئة.

أوردت وكالة الأنباء السعودية أمس الأحد، أن المملكة سترفع بشكل جزئي التعليق المفروض على الرحلات الجوية الدولية من 15 سبتمبر أيلول لتسمح بسفر "بعض الفئات" من المواطنين والمقيمين.

وأضافت الوكالة الرسمية أن السعودية سترفع جميع قيود السفر الجوي والبري والبحري للمواطنين من أول يناير 2021.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.4 بالمئة عند الإغلاق بفضل قفزة 6.5 بالمئة لسهم داماك العقارية، في حين زاد سهم إعمار العقارية القيادي 0.7 بالمئة.

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وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة بدعم صعود سهم أدنوك للتوزيع 5.5 بالمئة.

نفذت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) طرحا خاصا اقتصر على المؤسسات الاستثمارية شمل 1.25 مليار سهم بوحدتها أدنوك للتوزيع.

يمثل ذلك عشرة بالمئة من رأس المال المساهم به في أدنوك للتوزيع بما يعادل مليار دولار، ويزيد الطرح نسبة التداول الحر لأسهمها إلى 20 بالمئة ويسهم في تحسين سيولة الأسهم، بحسب الشركة.

وفي قطر، خالف المؤشر الاتجاه العام ونزل 0.1 بالمئة بعد مكاسب تزيد على واحد بالمئة في الجلسة السابقة. وخسر سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 2.4 بالمئة وهبط سهم قطر للوقود 1.4 بالمئة.

وبدأ اليوم تداول أسهم بورصة الكويت في السوق الأول وبلغ سعر السهم أكثر من عشرة أمثال سعر الطرح للمواطنين في العام الماضي. وبهذا تصبح بورصة الكويت ثاني شركة بورصة خليجية مدرجة.