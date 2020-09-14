شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام للأسهم السعودية 0.64% بالختام بتداولات 18.6مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.64% رابحاً 52.50 نقطة ليغلق عند مستوى 8256.07 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.09% رابحاً 127.19 نقطة ليغلق عند مستوى 11848.62 نقطة، وبلغ حجم التداول 782.3 مليون سهم بقيمة 18.6 مليار ريال.

وصعد 12 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 6.04%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.49%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.39%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.13%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.03%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.83%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.54%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.76%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.61%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.50%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.42%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.76%.

وقفز 92 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "نسيج" بنسبة 9.95%، ثم سهم "الباحة" بنسبة 9.94%، ثم سهم "لازوردي" بنسبة 9.93%، فيما تراجع 101 سهماً على رأسها سهم "الخليج للتدريب" بنسبة 6.96%، ثم سهم "الصناعات الكهربائية" بنسبة 6.83%، ثم سهم "الدرع العربي" بنسبة 4.62%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 989.1 مليون ريال سعودي.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، عن تعليق تداول سهم شركة اتحاد مصانع الأسلاك لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الأثنين، وذلك إلى أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق تخفيض أسهم الشركة في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول غداً الثلاثاء، واحتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 32.30 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

وفي سياق آخر أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية، قراره المتضمن الترخيص لشركة أسياف للاستثمار في ممارسة أنشطة إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية، وإدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة، والترتيب وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.