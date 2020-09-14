شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع عند الفتح بفضل نشاط الاستحواذ وآمال لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الاثنين بفضل مؤشرات على إحراز تقدم صوب تطوير لقاح لمرض كوفيد-19 وموجة من صفقات الاستحواذ الضخمة وتقارير عن فوز أوراكل بمعركة الوحدة الأمريكية لمنصة تيك-توك. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 53.10 نقطة بما يعادل 0.19 بالمئة ليصل إلى 27718.74 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 22.59 نقطة أو 0.68 بالمئة مسجلا 3363.56 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 156.60 نقطة أو 1.44 بالمئة إلى 11010.14 نقطة.

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