"اتصالات" توفر مستلزمات وقاية طبية لنصف مليون طبيب وممرض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمال السادات: الوضع الحالى يتطلب التكاتف مع كافة الجهات للخروج من الأزمة بسلامجمال السادات: مؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع لديها التزام أخلاقى تجاه جيش مصر الأبيض من الأطباء والممرضين والعاملين بالصحةجمال السادات: المؤسسة تركز بشكل خاص منذ نشأتها على دعم وتطوير قطاع الصحة كأحد ركائز تنمية المجتمع

أعلنت مؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع دعم "جيش مصر الأبيض" من أطباء وممرضين وفنيين للتصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بالتعاون مع مؤسسة غرفة التجارة الأمريكية واليونيسيف، حيث سيتم توفير أطقم ومستلزمات وقاية لنصف مليون طبيب وممرض.

وانضمت المؤسسة إلى تحالف القطاع الخاص ورجال الأعمال فى مواجهة فيروس كورونا، فى أول حركة مجتمعية من نوعها فى مجتمع الأعمال المصرى تهدف إلى تمكين مصر من اجتياز الأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا وتحقيق نتائج أفضل فى وقت أسرع، وفقا لما أكده المهندس جمال السادات رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع بوقت سابق.

كما أشار "السادات" إلى مشاركة مؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع فى المرحلة الأولى للمبادرة بتوفير مستلزمات الوقاية الشخصية للفرق الطبية العاملة بوحدات الطوارئ والمستشفيات العامة ومستشفيات العزل والوحدات الصحية وبمستلزمات وقاية لأكثر من نصف مليون طبيب وممرض فضلا عن توفير تلك المستلزمات من الإنتاج المحلى دعمًا للصناعة والاقتصاد المصري.

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وفى هذا السياق، عقب المهندس جمال السادات – رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع قائلا: "ندرك الظروف الاستثنائية والتحديات التى تشهدها البلاد فى الفترة الراهنة بسبب انتشار فيروس كورونا وإعلان الدولة عن ظهور حالات جديدة بشكل يومي. من هنا جاء حرصنا فى مؤسسة اتصالات على الانضمام لتحالف القطاع الخاص ورجال الأعمال فى مواجهة فيروس كورونا والذى جاء ليرسخ مفهوم جديد للمسئولية المجتمعية ويعكس وجود مجموعة من القيم المشتركة داخل المجتمع خاصة فى وقت الأزمات، ويثمر عن تعاون القطاع الخاص مع منظمات المجتمع المدنى من أجل دعم خطة الدولة المحكمة لاحتواء الأزمة."

وأضاف السادات قائلا: "نقدر جهود وتضحيات جيش مصر الأبيض التى لا تقدر بثمن، لذا نشعر بدورنا الوطنى بضرورة دعم الأطباء وطواقم التمريض والعاملين فى القطاع الصحي. وهو ما جاء تماشيًا مع استراتيجية المؤسسة التى ترتكز على كونها كيان مجتمعى لا ينفصل عن نسيج المجتمع التى تعمل به خاصة فى أوقات الازمات. موضحا أن المؤسسة تركز بشكل خاص على دعم وتطوير قطاع الصحة كأحد الركائز الرئيسية فى تنمية المجتمع."

الجدير بالذكر أن شركة اتصالات مصر قامت بإطلاق مبادرة كارت الخير خلال شهر رمضان الماضى بالتعاون مع بنكى الطعام والشفاء. وفى هذا السياق، قامت اتصالات بدعم 100 ألف من الأسر الاكثر احتياجًا بتوزيع مواد غذائية متنوعة عن طريق بنك الطعام المصري. هذا إلى جانب شراء المستلزمات الطبية اللازمة لوحدات العناية المركزة بمستشفيات الحجر الصحى عن طريق بنك الشفاء المصرى، حيث بدأت اتصالات مصر بتسليم أجهزة طبية ومطهرات تعقيم لمستشفيات الدقهلية بالتعاون مع المحافظة. ومن المخطط أن تشمل مبادرة كارت الخير أيضا محافظات المنوفية والقاهرة-تحديدا بمستشفى الدمرداش-فى المرحلة المقبلة.



