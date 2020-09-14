شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية تداولات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الإثنين في ظل التفاؤل الي ينتاب الأسواق حول لقاحات فيروس كورونا.



يأتي ذلك بعد أن تكبدت "وول ستريت" خسائر فادحة في الأسبوع الماضي متأثرة بمبيعات مكثفة على أسهم القطاع التكنولوجي.



وأعلنت شركات مثل "فايزر" و"موديرنا" و"جونسون أند جونسون" أنها تواصل تجاربها للقاحات واعدة للوقاية من فيروس كورونا.

Advertisements



وأكدت "فايزر" أنها تتعاون مع "بيونتك" في طرح لقاح فعال للأمريكيين قبل نهاية العام الجاري على الأقل.



وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" صرح في وقت سابق هذا الشهر بأن بلاده سوف تحصل على لقاح آمن للوقاية من الفيروس التاجي خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "ادو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% (ما يعادل 383 نقطة) إلى 28049 نقطة، كما ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 2.3% (ما يعادل 250 نقطة) إلى 11099 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.7% (ما يعادل 58 نقطة) إلى 3399 نقطة.