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شكرا لقرائتكم خبر عن "تسلا" تتفاوض على على توفير مخزون من النيكل والمعدن يرتفع والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعدت عقود النيكل خلال تعاملات اليوم الإثنين مدعومة بأنباء عن مفاوضات دخلتها صانعة السيارات الكهربائية "تسلا" لشراء مخزون من المعدن تنوي استخدامه في صناعة البطاريات.
وبدأت "تسلا" مفاوضات لتامين إمداداتها من النيكل لصناعة بطاريات بطريقة تحييد الكربون، وذلك بشراء كميات من المعدن من شرة تعدين كندية تسمى "جيجا ميتالز".
وصرح المدير التنفيذي لـ"تسلا" "إيلون ماسك" بأن الشركة تواصلت بالفعل مع عدد من شركات التعدين لزيادة إمداداتها من النيكل.
هذا، وقد أشاد "ماسك" في مناسبات مختلفة بقدرات النيكل واستخداماته في صناعة البطاريات الكهربائية بفضل الكفاءة والإمكانات وأيضا ضعف التكلفة.
أما "جيجا ميتالز"، فقد نجحت في جذب مشترين وعملاء كبار أمثال "تسلا" من خلال الاستثمار في مشلاعات تعدين عملاقة إلى أن بلغ إنتاجها 5.2 مليار رطل من النيكل و312 مليون رطل من الكوبالت.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الفوري للنيكل بحلول الساعة 14:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.5% غلى 15269 دولارا للطن بعد إغلاق جلسة أمس عند 14747 دولارا.
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