شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع التضخم السنوى للسودان إلى 166.83% فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجهاز المركزي للاحصاء بالسودان اليوم الاثنين، إن معدل التضخم السنوي بالبلاد تسارع بنسبة 23.05 بالمئة في أغسطس إلى 166.83 بالمئة من 143.78 بالمئة في يوليو، مدفوعا بأسعار العذاء والمواصلات. زاد التضخم بالبلاد في السنوات الأخيرة بفعل أسعار الغذاء والمشروبات والوقود وسوق سوداء للدولار الأمريكي. وأعلن السودان يوم الخميس حالة طوارئ اقتصادية بعد هبوط حاد للعملة في الأسابيع الأخيرة، وشكل محاكم خاصة للنظر فيما وصفه مسؤولون بعملية ممنهجة لتخريب الاقتصاد.

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