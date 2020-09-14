أسعار النفط تسجل 39.89 دولار لبرنت و37.47 دولار للخام الأمريكى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 39.89 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعة بمقدار6 سنتات أو ما يوازي 0.2%، وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 37.47 دولار للبرميل مرتفعة 14 سنتا أو ما يوازي 0.4%.
وشهدت أسعار النفط اليوم، ارتفاعا بسبب عاصفة مدارية في خليج المكسيك أجبرت الشركات على إخلاء المنصات ووقف الإنتاج وفقا لرويترز، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل بواعث القلق من تخمة في الإمدادات العالمية وانخفاض في الطلب على الوقود.
واشتدت العاصفة المدارية سالي في خليج المكسيك إلى الغرب من فلوريدا أمس الأحد ومن المنتظر أن تتحول إلى إعصار من الفئة 2، وتتسبب العاصفة في تعطل إنتاج النفط للمرة الثانية خلال أقل من شهر بعد أن اجتاح الإعصار لورا المنطقة في وقت سابق.
وقالت شركة بي.بي للنفط والغاز إن المتوقع انخفاض استهلاك الوقود الأحفوري لأول مرة في التاريخ المعاصر بعد أن عززت السياسات المناخية الطاقة المتجددة في الوقت الذي ستترك فيه جائحة فيروس كورونا تأثيرا دائما على الطلب العالمي على الطاقة.
وتخفض تحالف أوبك بلس، الإنتاج حاليا بنحو 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر لدعم الأسعار مع تقوض الطلب بفعل أزمة فيروس كورونا.
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