شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 14-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الاثنين 14-9-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 234.62 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 بنحو 234.62 ريال بما يعادل 62.56 $ سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 بنحو 215.07 ريال بما يعادل 57.34 $ سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 بنحو 205.30 ريال بما يعادل 54.74 $ سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 بنحو 175.97 ريال بما يعادل 46.92 $ سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 بنحو 136.87 ريال بما يعادل 36.49 $ Advertisements سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 بنحو 117.31 ريال بما يعادل 31.28 $ سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب بنحو 7,297 ريال بما يعادل 1,946 $ سعر جنيه الذهب

سعر جنيه الذهب بنحو 1,642 ريال بما يعادل 437.90 $ سعر كيلو الذهب

سعر كيلو الذهب بنحو 234,625 ريال بما يعادل 62,556 $ ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مدعومة بضعف الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الأمريكي هذا الأسبوع لاستقاء المؤشرات بشأن إجراءات التحفيز ومعدل التضخم المستهدف. وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.2 % إلى 1944.69 دولار للأوقية (الأونصة)، وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1953.20 دولار. وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق لدى أكسي كورب، "سوق الذهب تعول على (سياسة) مجلس الاحتياطي،" مضيفا أن البنك المركزى الأمريكي قد لا يحيد عن نبرته الحالية، لكن ثمة اعتقادا قويا داخل السوق بأنه سيكون قادرا على إيقاد شرارة التضخم.

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