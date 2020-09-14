شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر حمراء بجلسة الاثنين بضغوط هبوط 3قطاعات..وتراجع 18سهماً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.05% خاسراً 5.27 نقطة ليغلق عند مستوى 9872.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 433.7 مليون سهم بقيمة 739.3 مليون ريال عبر تنفيذ 11.4 ألف صفقة، وتراجع 18 سهماً، وارتفع 26 سهما، واستقرت 4 أسهم، وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.36%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.20%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.81%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 5.07%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 1.01%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.86%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.01%.
وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.
كانت هذه تفاصيل خبر بورصة قطر حمراء بجلسة الاثنين بضغوط هبوط 3قطاعات..وتراجع 18سهماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.