شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر حمراء بجلسة الاثنين بضغوط هبوط 3قطاعات..وتراجع 18سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.05% خاسراً 5.27 نقطة ليغلق عند مستوى 9872.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 433.7 مليون سهم بقيمة 739.3 مليون ريال عبر تنفيذ 11.4 ألف صفقة، وتراجع 18 سهماً، وارتفع 26 سهما، واستقرت 4 أسهم، وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.36%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.20%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.81%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 5.07%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 1.01%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.86%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.01%.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.