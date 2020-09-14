شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك تتوقع تراجعا أشد للطلب النفطى مع استمرار تحدى كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أوبك اليوم الاثنين إن الطلب العالمي على النفط سيتراجع في 2020 على نحو أشد من توقعها السابق بسبب فيروس كورونا وسيتعافى بوتيرة أبطأ من المتوقع في العام القادم، مما قد يزيد صعوبة دعم المنظمة وحلفائها للسوق.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيهوي 9.46 مليون برميل يوميا هذا العام، ارتفاعا من توقعها قبل شهر لانخفاض قدره 9.06 مليون برميل يوميا.
انهارت أسعار النفط بعد أن عصفت أزمة فيروس كورونا بحركة السفر والنشاط الاقتصادي. وفي حين خفف بعض الدول إجراءات الإغلاق الشامل، مما سمح بتعافي الطلب، فإن تنامي حالات الإصابة الجديدة وارتفاع إنتاج النفط يضغطان على الأسعار.
خفضت أوبك أيضا توقعها للطلب في 2021 قائلة إن الاستهلاك سيزيد 6.62 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل 370 ألف برميل يوميا عما توقعته الشهر الماضي.
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