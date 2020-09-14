شكرا لقرائتكم خبر عن التعاقد على إنشاء محطتى تموين طائرات بمطارى سفنكس والعاصمة الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن برامج عمل الوزارة وخططها المستقبلية تهدف إلى استدامة تأمين وتوفير امدادات الوقود للسوق المحلى من خلال تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير وتحسين كفاءة منظومة نقل وتداول وتسويق المنتجات البترولية بما يسهم فى تلبية احتياجات المستهلكين بسهولة ويسر وأمان، وكذلك توفير احتياجات المشروعات القومية من الوقود والتى تنفذها الدولة في كافة ربوع مصر، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ المنظومة الآلية الذكية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين والخدمة ( ATG)ووضع أجهزة التتبع (GPS) فى سيارات نقل المنتجات البترولية، والتحول الرقمى في الأنشطة المختلفة في اطار برنامج إدارة الموارد والأصول ERP"" والاستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة .

ووجه خلال رئاسته لأعمال أعمال الجمعية العامة لشركة مصر للبترول بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بالتوسع في اقامة محطات ومنافذ الخدمة وتموين السيارات بالوقود خاصة على الطرق والمحاور الرئيسية والطرق السريعة وسرعة تنفيذ مشروعات تطوير المستودعات، كما شدد على أهمية استمرار التوسع في تقديم خدمات تموين الطائرات والسفن بالوقود وفتح مجالات عمل جديدة وإيجاد موارد إضافية ، وطالب الملا باستغلال المساحات فى محطات التموين القائمة وبحث إمكانية إضافة خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى في إطار الالتزام الصارم بالمعايير واشتراطات الأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية لتصبح محطات تموين نموذجية متكاملة .

وأشار وزير البترول إلى أن شركتى التعاون ومصر للبترول كان لهما دوراً مهماً فى توفير منتجات التعقيم والتطهير بكافة المنافذ ومحطات التموين التابعة لهما وبأسعار مناسبة تيسيراً على المواطنين ، وذلك فى إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا .

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ومن جانبه أشار المحاسب حسين فتحى رئيس شركة مصر للبترول إلى أن اجمالى عدد محطات خدمة وتموين السيارات التابعة للشركة بلغ 1504 محطة في مختلف محافظات مصر متصدرة شركات التسويق من حيث عدد المحطات، لافتا إلى الانتهاء من تطوير 86 محطة ومنفذ خلال العام بتكلفة 40 مليون جنيه.

وأشار إلى نجاح الشركة في تصدير كميات من زيوت المحركات والزيوت الصناعية عالية الجودة لدولتى أوغندا ورواندا ، وبلغت قيمة الصادرات من وقود النفاثات وتموين السفن والزيوت أكثر من 6 مليار جنيه، وأوضح أنه تم توريد وحدات تموين الطائرات بالتعاون مع شركة روهربمبن الألمانية بقيمة 80 مليون جنيه مع استكمال تدعيم الاسطول طبقاً للتعاقد، كما تم تدعيم نشاط تموين السفن بشراء ناقلتين بحريتين جديدتين مزدوجة البدن، كما تم الانتهاء من إنشاء محطة تموين الطائرات بمطار بورسعيد بتكلفة 12 مليون جنيه، والتعاقد على إنشاء محطتى تموين طائرات بمطارى سفنكس والعاصمة الدوليين، كما تم التعاقد مع شركة بتروجت لإنشاء منظومة تخزين وتداول وقود النفاثات بمستودع بدر وربطه بمطار القاهرة الدولى بتكلفة إجمالية 715 مليون جنيه، كما أوضح أنه تم البدء فى مشروع نظام إدارة الإصول والموارد بتكلفة تقدر بحوالى 98 مليون جنيه فى إطار برنامج دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات باستخدام التكنولوجيات الحديثة والرقمنة ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول .

وحضر الجمعيات كل من الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للمالية والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات والسلامة والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ونرمين إسماعيل وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول .