شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. انخفاض الفاصوليا والطماطم تبدأ بـ1.5جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف في سوق العبور للجملة تشهد استقرارا اليوم الاثنين 14-9-2020 ، مشيرة إلى زيادة المعروض من الخضروات وهو ما انعكس على السعر للمستهلك.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن جميع أصناف الخضروات أسعارها متوفرة بسوق العبور للجملة، موضحًا أن أسعار البطاطس 1.5– 3.7جنيهات والخيار البلدى تتراوح بين 3 – 5 جنيهات، والخيار الصوب 4 – 6 جنيهات.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الفاصوليا انخفضت لتسجل 14-20 جنيها مقابل 27 – 35 جنيها، وأن أسعار الطماطم 1.5-2.5 جنيها، وسجل البصل 1.5– 3.5 جنيها، والكوسة تتراوح بين 4 – 6 جنيها، سجلت أسعار الباذنجان بجميع أصنافه 2– 3 جنيها.

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وأشار نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة إلى أن إسعار الفلفل الرومى البلدى 2 – 3.5 جنيه، والفلفل الرومى الصوب 3 – 5.5 جنيه، والفلفل الحامى 1.5 – 3 جنيهات، والبامية 12– 18 جنيها فيما تراوح سعر الثوم 20 – 30 جنيها .

وكان الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، قال إنه منذ بداية موسم الصادرات الزراعية وحتى 9 من شهر سبتمبر الجارى، حققت صادرات الخضر والفاكهة عن مايزيد 4 ملايين و8 الالف و275 طن لجميع الأصناف المصدرة وجارى الشحن للعديد من الأصناف فى الموسم الصيفى.

وأضاف العطار، فى تصريحات ”الخليج 365”، أن هناك تدفق ملحوظ لجميع الصادرات الزراعية المصرية لجميع الأسواق العالمية، متابعا أن هناك زيادة ملحوظة فى صادرات العنب والثوم والفراولة والرومان و الفاصوليا فى العام الحالى عن العام الماضى بنسب من 10 إلى 30%، وجميع الشحنات التى تصدرها مصر إلى أى دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعى مدون عليها اسم الدولة "بلد المنشأ"، وهى غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ "جمهورية مصر العربية"، والدولة المستقبلة للمنتج، مشير إلى أن منتجات مصر الزراعية ذات جودة عالية ومشهود لها عالمياً، إذ لم تتوقف مصر عن التصدير رغم أزمة كورونا.