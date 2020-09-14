شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش الأسعار بالأردن 0.56% على أساس سنوى فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الاثنين انكماش أسعار المستهلكين 0.56 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس بعد انخفاضها بنفس النسبة في يوليو.
ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفعت الأسعار 0.07 بالمئة.
ساهمت في الانخفاض السنوي للأسعار بشكل رئيسي شرائح النقل والوقود والإنارة، في حين ارتفعت على نحو خاص أسعار التبغ والسجائر والألبان ومنتجاتها والبيض.
وبلغ معدل التضخم السنوي 0.53 بالمئة في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية.
وسجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع الأكثر تذبذبا مثل الغذاء والوقود والإنارة والنقل، 0.4 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، ليبلغ 0.89 بالمئة في الأشهر الثمانية الأولى.
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